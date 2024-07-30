Россияне начали использовать большие сельскохозяйственные дроны для доставки военных грузов на оккупированной части Херсонской области. Об этом пишет Милитарный со ссылкой на росСМИ, сообщает УНН.

Отмечается, что беспилотники проходят испытания на островах в нижнем течении реки Днепр. Большие квадрокоптеры и гексакоптеры каждую ночь сбрасывают на российские позиции снаряды и противотанковые мины для разрушения укреплений и уничтожения живой силы и техники.

Они каждую ночь сбрасывают на российские позиции снаряды и противотанковые мины для разрушения укреплений и уничтожения живой силы и техники.

Издание предполагает, что российская армия пока не имеет большого количества аппаратов такого класса. БПЛА большой грузоподъемности, которые проходят испытания, вероятно, созданы на базе китайских и российских агродронов. Заявлено, что некоторые из них способны перевозить до 40 килограммов на расстояние до 15 километров.

Кроме того, что дроны могут доставлять грузы на передовую, их также можно использовать как ретрансляторы сигнала для малых дронов, чтобы увеличить дальность их применения, а также как тяжелые бомберы.

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин подтвердил информацию, что враг начал использовать новые дроны, которые, вероятно, предназначены для отслеживания средств противовоздушной обороны и сбора информации.