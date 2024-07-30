рф начала масштабные учения с участием 20 тысяч военных и 300 кораблей. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

По информации, три флота российского флота - Северный, Тихоокеанский и Балтийский, а также Каспийская флотилия начали плановые военные учения. В них принимают участие около 20 тысяч военнослужащих и 300 кораблей.

Основной целью учений, по информации, является проверка органов военного управления Военно-Морского Флота (ВМФ).

росія розпочала військово-морські навчання у Балтійському морі