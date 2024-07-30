Страна-террорист начала плановые военные учения с участием трех флотов и Каспийской флотилии. В учениях принимают участие около 20 тысяч военнослужащих и 300 кораблей с целью проверки органов управления ВМФ.
рф начала масштабные учения с участием 20 тысяч военных и 300 кораблей. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
По информации, три флота российского флота - Северный, Тихоокеанский и Балтийский, а также Каспийская флотилия начали плановые военные учения. В них принимают участие около 20 тысяч военнослужащих и 300 кораблей.
Основной целью учений, по информации, является проверка органов военного управления Военно-Морского Флота (ВМФ).
росія розпочала військово-морські навчання у Балтійському морі2 августа 2023, 11:19 • 302735 просмотров