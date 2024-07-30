Правительство примет рамочную концепцию государственной программы комплексного водоснабжения для 9-ти регионов, наиболее пострадавших от войны. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во вторник на заседании правительства, пишет УНН.



Еще одна проблема прифронтовых областей - водоснабжение. Для 9-ти регионов, наиболее пострадавших от боевых действий, принимаем рамочную Концепцию государственной программы комплексного водообеспечения. На ее основе в кратчайшие сроки разработаем саму программу, - сообщил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что основной целью является обеспечение населения и предприятий достаточным объемом воды, обновление инженерных систем и расширение разнообразия источников водоснабжения.

Напомним

Ранее Правительство выделило из резервного фонда госбюджета 125,5 млн грн на водообеспечение Николаева.