Во время рабочей поездки в Волынскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил предприятие легкой промышленности, которое вошло в пятерку крупнейших налогоплательщиков в местный бюджет. Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает УНН.

На Волыни посетил предприятие легкой промышленности, которое специализируется на изготовлении текстильных изделий. Пообщался с людьми, которые там работают. В прошлом году предприятие вошло в пятерку крупнейших налогоплательщиков в местный бюджет - написал глава государства.

Также Зеленский поблагодарил всех, кто работает, создает и сохраняет рабочие места, тем самым усиливая Украину.

Зеленський зустрівся з бізнесом на Полтавщині та пообіцяв зробити все для посилення ППО регіону