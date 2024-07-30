Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский посетил текстильное предприятие на Волыни, которое входит в пятерку крупнейших налогоплательщиков в местный бюджет. Он поблагодарил работников за их вклад в укрепление экономики Украины.
Во время рабочей поездки в Волынскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил предприятие легкой промышленности, которое вошло в пятерку крупнейших налогоплательщиков в местный бюджет. Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает УНН.
На Волыни посетил предприятие легкой промышленности, которое специализируется на изготовлении текстильных изделий. Пообщался с людьми, которые там работают. В прошлом году предприятие вошло в пятерку крупнейших налогоплательщиков в местный бюджет
Также Зеленский поблагодарил всех, кто работает, создает и сохраняет рабочие места, тем самым усиливая Украину.
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