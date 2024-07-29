Во время рабочей поездки на Полтавщину Президент Владимир Зеленский встретился с представителями бизнеса в рамках экономической платформы «Сделано в Украине», во время которой заверил - государство будет делать все для усиления ПВО региона, передает УНН со ссылкой на ОП.

Глава государства поблагодарил предпринимателей и работников за то, что они остаются в Украине и делают свой вклад в отечественную экономику.

«Для нас важно сохранить все то, что делается, и то, что сделано в Украине. Спасибо за вашу работу, за идеи, самое главное - за то, что сохранили предприятия, а значит, сохранили людей, заработную плату людям. Это и есть вклад в сохранение Украины», - сказал Владимир Зеленский.

Президент отметил, что государство будет делать все для усиления ПВО региона.

Во время встречи также обсудили восстановление энергетики и возможности для бизнеса. В частности, «Доступные кредиты 5-7-9%» на покупку энергетического оборудования, отмену пошлин и ввозного НДС для него, а также упрощение процедур для установления собственной генерации.

Первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко отметила, что в этом году в рамках программы «Сделано в Украине» Полтавщина получит не менее 1,8 млрд грн.

«Аграрии уже получают компенсации за покупку отечественной сельскохозяйственной техники, индустриальные парки уже могут подавать документы в банки на возмещение от государства за строительство инженерно-транспортной инфраструктуры и присоединение к электросетям, инвесторы, которые готовы вкладывать более 12 миллионов евро, уже могут подавать заявки на компенсации также», - отметила Юлия Свириденко.

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