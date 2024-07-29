Главком ВСУ Александр Сырский и соответствующие командующие должны представить обновленную структуру работы наших систем ПВО и новые запросы для партнеров. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения, передает УНН.

Работаем и над конфигурацией ПВО - так, чтобы и у Харьковщины, и у других наших регионов было больше защиты от ударов России. Главком Сырский, который также сегодня участвовал в совещаниях, и соответствующие командующие должны представить обновленную структуру работы наших систем ПВО и новые запросы для партнеров - что именно должны обеспечить до конца текущего года - сообщил Зеленский.

Кроме того, по его словам, был доклад генерала Гнатова по защите востока нашей страны, наших действий, наших боевых возможностей.

Зеленський на Харківщині провів нараду щодо безпекової та енергетичної ситуації в регіоні