Президент Украины Владимир Зеленский, который сегодня находится с рабочим визитом на Харьковщине, провел совещание по безопасности и энергетической ситуации в регионе. Об этом глава государства рассказал в Telegram, передает УНН.

Детали

По словам президента, больше всего внимания уделили предстоящему отопительному сезону.

Харьковщина. Совещание по безопасности и энергетической ситуации. Основное внимание - подготовке Харькова и области к отопительному периоду. Были доклады об оперативной ситуации, защите объектов энергетического сектора, преодолении энергодефицита и обеспечении теплом и электричеством в осенне-зимний период - рассказал глава государства.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Дергачи, где осмотрел восстановленные многоквартирные дома и пообщался с жителями. В городе восстановили 18 домов, продолжаются работы по восстановлению амбулатории и реализуются проекты по восстановлению жилья и больниц.

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