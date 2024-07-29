Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание в Харьковской области по безопасности и энергетической ситуации. Основное внимание было уделено подготовке региона к отопительному сезону и обеспечению теплом и электричеством.
Президент Украины Владимир Зеленский, который сегодня находится с рабочим визитом на Харьковщине, провел совещание по безопасности и энергетической ситуации в регионе. Об этом глава государства рассказал в Telegram, передает УНН.
Детали
По словам президента, больше всего внимания уделили предстоящему отопительному сезону.
Харьковщина. Совещание по безопасности и энергетической ситуации. Основное внимание - подготовке Харькова и области к отопительному периоду. Были доклады об оперативной ситуации, защите объектов энергетического сектора, преодолении энергодефицита и обеспечении теплом и электричеством в осенне-зимний период
Напомним
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