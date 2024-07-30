россияне передали захваченные украинские курорты в подчинение кремлевскому Министерству здравоохранения. Об этом заявили в Центре национального сопротивления, передает УНН.

Оккупанты убили туризм на временно оккупированных территориях и чтобы поддерживать хотя бы видимость отдыха передали захваченные курорты в подчинение кремлевскому министерству здравоохранения, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в перечень курортов федерального значения, чью деятельность будет курировать министерство попали Бердянск, и ряд городов Крыма. Другие временно захваченные города будут курировать оккупационные администрации.

В Сопротивлении добавляют, что оккупанты планируют отправлять на курорты бюджетников, студентов и других, чтобы компенсировать потерю туристов, ведь обычный турист не спешит проводить время на сплошных военных объектах под открытым небом. Расселять отдыхающих планируют в захваченных базах отдыха.

Напомним

На оккупированном юге Украины россияне используют пансионаты и санатории для размещения военных. Центр национального сопротивления призывает игнорировать отдых на захваченных территориях из-за опасности для туристов.