За два дня задержаны пятеро мужчин, которые пытались пересечь реку Тиса, где с начала полномасштабного вторжения рф утонули уже 37 нарушителей границы, сообщили во вторник в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины, пишет УНН.

Детали

"Сегодня на рассвете пограничники задержали на берегу Тисы двух мужчин", - указали в региональном управлении ГПСУ в Facebook.

Нарушителей, как указано, около 4 часов утра за 10 метров до границы пресек наряд отделения инспекторов пограничной службы "Великий Бычков", который нес службу в маскировочном обмундировании.

"Задержанные оказались жителями Сумщины и Луганщины. Как выяснилось, стоматолог и биржевой экономист, начитавшись советов в соцсетях, решили, что с легкостью в темное время суток смогут преодолеть водоем, в котором с начала полномасштабного вторжения утонули уже 37 нарушителей границы", - рассказали в ГПСУ.

"Еще троих мужчин, которые планировали перебраться на румынский берег Тисы, пограничники задержали вчера на участке ответственности отделения "Солотвино", - указали в ведомстве.

Двое из них, житель Запорожской и Днепропетровской областей, как сообщается, рассказали, что заплатили организаторам своего путешествия по 7500 долларов США. Третий - житель закарпатского поселка Великий Бычков - самостоятельно планировал маршрут.

В отношении "пловцов" составлены протоколы об админправонарушениях, предусмотренных ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", дела направлены в суд.

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