Киев • УНН
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО опроверг информацию о захвате Торецка российскими войсками. Город остается под контролем ВСУ. Однако туда пытаются попасть российские ДРГ.
Войска рф до сих пор не зашли в Торецк - город под контролем Вооруженных сил Украины. В то же время некоторые группы ДРГ оккупантов могут быть на подступах к городу. Об этом заявил руководитель Центре противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.
Детали
Торецк. По состоянию на сейчас, россиян в городе нет. Поэтому по состоянию на 12:00 этого дня информация о заходе россиян в Торецк не соответствует действительности
В то же время он добавил, что непосредственно в Торецк ранее пыталась зайти ДРГ россиян.
Контекст
Ряд военных, которые ведут собственные Telegram-каналы, заявили, что бои с россиянами перешли в пределы города Торецк в Донецкой области.
Напомним,
Согласно утренней сводке Генерального штаба ВСУ, Торецкое направление - один из самых горячих участков фронта. С начала суток враг совершил там 19 атак неподалеку Дружбы, Северного, Железного, Нью-Йорка и Торецка.
Ворог проводить бойові дії на околицях Торецька, але в самому місті його немає – Волошин11 июля 2024, 11:18 • 23927 просмотров