Войска рф до сих пор не зашли в Торецк - город под контролем Вооруженных сил Украины. В то же время некоторые группы ДРГ оккупантов могут быть на подступах к городу. Об этом заявил руководитель Центре противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.

Детали

Торецк. По состоянию на сейчас, россиян в городе нет. Поэтому по состоянию на 12:00 этого дня информация о заходе россиян в Торецк не соответствует действительности - заявил Коваленко.

В то же время он добавил, что непосредственно в Торецк ранее пыталась зайти ДРГ россиян.

Контекст

Ряд военных, которые ведут собственные Telegram-каналы, заявили, что бои с россиянами перешли в пределы города Торецк в Донецкой области.

Напомним,

Согласно утренней сводке Генерального штаба ВСУ, Торецкое направление - один из самых горячих участков фронта. С начала суток враг совершил там 19 атак неподалеку Дружбы, Северного, Железного, Нью-Йорка и Торецка.

Ворог проводить бойові дії на околицях Торецька, але в самому місті його немає – Волошин