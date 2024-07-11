На Торецком направлении ситуация остается напряженной, враг сосредотачивает свои боевые действия на окраинах города, в самом городе российских войск не зафиксировано.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин, передает корреспондент УНН.

Ситуация на Торецком направлении существенно не изменилась. Враг проводит боевые действия на окраинах города, в самом городе его нет. россияне активно применяют авиацию на этом направлении, в частности КАБы и авиаракеты - говорит Волошин.

По его словам, только за минувшие сутки на этом направлении враг совершил 200 обстрелов из различных видов вооружения и совершил 24 атаки на населенные пункты: Северное, Нью-Йорк, Торецк и Дилиевка.

Враг пытается захватить город, но Силы обороны делают все возможное и дают адекватный ответ. По Торецкому направлению враг понес потери: 40 человек, несколько гаубиц и автомобиль - рассказал Волошин.

Напомним,

На передовой с начала этих суток произошло 121 боевое столкновение. Напряженная ситуация остается на Покровском направлении, также враг заметно активизировался на Торецком и Северском направлениях.