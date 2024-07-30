Главу АРМА Думу надо привлечь к ответственности за затягивание продажи яхты медведчука - экс-нардеп

Из-за затягивания процесса продажи яхты подозреваемого в госизмене экс-нардепа виктора медведчука со стороны Агентства по розыску и менеджменту активов должно быть открыто уголовное производство, а глава АРМА Елена Дума должна понести, как минимум, политическую ответственность. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал общественный деятель и бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

"Первое - уголовное производство должно быть открыто однозначно, потому что кто-то действовал в интересах медведчука. Кто этот кто-то - должно выяснить следствие, кто конкретно совершал эти действия. Второе - должна понести, как минимум, для начала политическую ответственность глава АРМА Дума. Она должна быть безотлагательно отправлена в отставку", - считает Мосийчук.

По его словам, даже если такую халатность допустила не Дума лично, а кто-то из ее подчиненных - это все равно неэффективность и преступная халатность.

"Зная, что внутри АРМА без Думы не летает муха - у меня возникают и конкретно к ней персональные вопросы по этому делу. Но эти вопросы должен задавать не я, а следователь", - подчеркнул экс-нардеп.

Контекст

На минувшей неделе стало известно, что АРМА не может продать один из самых дорогих арестованных активов виктора медведчука - яхты Royal Romance - из-за того, что суд в Хорватии отменил арест указанного имущества.

В Офисе Генерального прокурора отметили, что в течение всего срока ареста прилагали усилия для разработки механизмов, которые бы позволили АРМА реализовать имущество, которое находится за рубежом. Однако новое руководство АРМА допустило промедление в этом процессе и начало процедуру реализации яхты только 20 марта 2024 года, почти через 2 года после ареста.

АРМА даже пыталось скрыть свое фиаско с яхтой, опубликовав новость об успешной реализации одного багги и одного квадроцикла, принадлежавших медведчуку. Однако, багги и квадроцикл АРМА продало за 920 тысяч гривен, а яхту оценивают в почти 8,5 миллиардов гривен.