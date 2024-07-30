Украина интенсифицирует развитие пограничной инфраструктуры, планируя расширение транспортного сообщения с соседними странами. В частности, по соглашению с Польшей будет увеличено железнодорожное и автомобильное сообщение. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во вторник на заседании правительства, пишет УНН.

На границе с Польшей в соответствии с заключенным соглашением по безопасности расширим железнодорожное и автомобильное сообщение. В частности, будет открыт еще один железнодорожный пункт пропуска "Нижанковичи - Мальховичи" - сказал Шмыгаль.

На границе с Молдовой при поддержке USAID и Евросоюза продолжается системное обновление пунктов пропуска.

Сегодня принимаем решение о создании совместной украино-молдавской комиссии для строительства моста через Днестр в районе Ямполь-Косуец. Это будет ключевое звено транспортного коридора между Киевом и Кишиневом - добавил он.

Напомним

В прошлом году Кабинет Министров Украины одобрил проект закона о ратификации межправительственного соглашения с Молдовой о строительстве моста через реку Днестр.

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