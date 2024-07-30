Киев • УНН
Правительство Украины планирует расширить железнодорожное и автомобильное сообщение с Польшей, открыв новый пункт пропуска, а с Молдовой создадут комиссию для строительства моста через Днестр.
Украина интенсифицирует развитие пограничной инфраструктуры, планируя расширение транспортного сообщения с соседними странами. В частности, по соглашению с Польшей будет увеличено железнодорожное и автомобильное сообщение. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во вторник на заседании правительства, пишет УНН.
На границе с Польшей в соответствии с заключенным соглашением по безопасности расширим железнодорожное и автомобильное сообщение. В частности, будет открыт еще один железнодорожный пункт пропуска "Нижанковичи - Мальховичи"
На границе с Молдовой при поддержке USAID и Евросоюза продолжается системное обновление пунктов пропуска.
Сегодня принимаем решение о создании совместной украино-молдавской комиссии для строительства моста через Днестр в районе Ямполь-Косуец. Это будет ключевое звено транспортного коридора между Киевом и Кишиневом
Напомним
В прошлом году Кабинет Министров Украины одобрил проект закона о ратификации межправительственного соглашения с Молдовой о строительстве моста через реку Днестр.
Більше поїздів та місць: Україна та Польща домовилися розвивати залізничне сполучення26 июля 2024, 10:29 • 22028 просмотров