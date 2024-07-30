Во всех областях Украины, граничащих с россией и беларусью, увеличили количество пограничников. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Волынскую область, сообщает УНН со ссылкой на ОП.

С нашей стороны есть прочная защита и в личном составе по численности, и в линиях обороны. Во всех областях, которые имеют границу с россией и беларусью, также увеличили количество пограничников. И мы продолжаем это усиливать - заявил Глава государства.

Зеленский также указал, что с начала полномасштабного вторжения рф в Волынской области были построены противотанковые рвы, заградительные заборы и взводные опорные пункты с огневыми позициями.

На направлениях вероятного движения бронированной техники оккупантов установлены железобетонные конструкции и защитные сооружения для укрытия личного состава.

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Президент Украины посетил Волынскую область для осмотра строительства фортификаций. Зеленский провел совещание по безопасности по защите госграницы в областях, граничащих с россией и беларусью.