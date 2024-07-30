В Луганской области на оккупированных территориях на блокпосту перед Северодонецком тщательно проверяют мужчин, в городе за попытку видеосъемки могут забрать "на подвал". При этом на Лиманском направлении врагу нанесено комплексное огневое поражение. Об этом сообщили во вторник в Луганской ОВА, пишет УНН.

Детали

"В оккупированном Северодонецке в определенных случаях можно натолкнуться на неприятности за съемку фото и видео в городе. Представители так называемой "комендатуры" могут остановить, проверить документы и телефон. Есть случаи, когда людей отправляли "на подвал". В то же время, тех, кто снимает улицы видеорегистратором, никто не останавливает", - сообщили в ОВА в Facebook.

На блокпосту вблизи Смоляниново по дороге на Северодонецк, как указывают в ОВА, "регулярно образуется длиннющая очередь из автомобилей". "Тщательно проверяют мужчин. И тех, кто въезжает, и тех, кто пытается выехать. Выполняют план по вручению повесток", - отметили в ОВА.

При этом, как сообщается, оккупанты пытались продвинуться возле Стельмаховки на Купянском направлении, а также вблизи Макеевки, Невского и в Серебрянском лесу - на Лиманском. "Там наши военные остановили врага, нанеся комплексное огневое поражение", - указали в ОВА.

"По прифронтовым селам россияне ударили 130 раз. В основном применяли беспилотники - 110 единиц этой вражеской техники было зафиксировано в небе над Невским и Макеевкой. Также по этим населенным пунктам противник вел огонь из артиллерии. Захватчики разрушают их, делая непригодными для жизни", - отметил начальник Луганской ОГА Артем Лысогор.

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