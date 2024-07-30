«Еще один важный шаг в восстановлении справедливости": соучредитель банка „Конкорд“ Соседка о признании ее потерпевшей в деле против чиновника НБУ Зимы

Соучредитель банка "Конкорд" Юлия Соседка подтвердила, что ее признали потерпевшей в уголовном производстве по факту вероятного злоупотребления властью или служебным положением, что привело к тяжелым последствиям, директором юридического департамента Александром Зимой, пишет УНН.

Друзья, мы сделали еще один важный шаг в восстановлении справедливости по ситуации с банком "Конкорд". Меня официально признали потерпевшей в уголовном производстве против директора юридического департамента Нацбанка Александра Зимы - сообщила Соседка на своей странице в Facebook.

По ее словам, уголовное производство касается письма Зимы в Фонд гарантирования вкладов физических лиц, в котором он рекомендовал временной администрации, введенной в "Конкорд" в связи с началом его ликвидации, отозвать иски, поданные представителями банка против НБУ. Речь шла о четырех исках на общую сумму почти 63,5 млн грн, поданных еще до начала ликвидации.

Их отзыв из-за давления НБУ мы считаем попыткой лишить нас возможности бороться за справедливость, попыткой лишить нас права на справедливый суд, которое гарантируется Конституцией Украины - подчеркнула Соседка.

Она добавила, что борьба за восстановление справедливости в отношении "Конкорда" продолжится.

Напомним,

Как сообщал УНН, уголовное дело касается письма Национального банка Украины в Фонд гарантирования вкладов физических лиц за подписью Александра Зимы, которым он рекомендовал Фонду отозвать иски, поданные "Конкордом" против НБУ. В документе говорилось о четырех исках банка "Конкорд" к НБУ, в которых банк требовал отменить штрафы на общую сумму почти 63,5 миллиона гривен. Эти иски были поданы еще до того, как Нацбанк принял решение о ликвидации "Конкорда" и ввел туда временную администрацию.

Соучредитель "АО „АКБ "Конкорд" Елена Соседка заявила, что Национальный банк Украины проигнорировал предложения акционеров банка "Конкорд" перед его ликвидацией, а потом еще и по указанию регулятора их лишили права на справедливый суд.

Добавим

Днепропетровский окружной административный суд признал противоправным и отменил решение Национального банка Украины об отзыве лицензии и ликвидации банка "Конкорд".