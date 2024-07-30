Сайт Освіта.Ua предоставил данные о средней стоимости обучения на контракте для получения степени бакалавра по каждой специальности. УНН выделил топ-5 самых дорогих и самых дешевых специальностей в вузах в Украине.

Согласно указанной стоимости самыми дорогими специальностями в этом году стали:

Аудиовизуальное искусство и производство будет стоить в среднем 46 412 грн;

Системный анализ - 42 209 грн;

Морской и внутренний водный транспорт - 40 928 грн;



Сценическое искусство - 40 300 грн;



Международное право - 39 134 грн.



Отмечаем, что речь идет о средней стоимости обучения. В зависимости от вуза цена может отличаться.

Наименьшая стоимость за обучение по следующим специальностям:

Судостроение - 15 183 грн;

Железнодорожный транспорт - 20 053 грн;



Технология производства и переработки продукции животноводства - 20 144 грн;



Теплоэнергетика - 20 608;



Возобновляемые источники энергии и гидроэнергетики - 20 966 грн.



- Судостроение - 15 183 грн

- Железнодорожный транспорт - 20 053 грн

- Технология производства и переработки продукции животноводства - 20 144 грн

- Теплоэнергетика - 20 608

- Возобновляемые источники энергии и гидроэнергетики - 20 966 грн.

Информация актуальна по состоянию на 10 июля 2024 года.

Дополнение

10 июля завершена регистрация на вступительные испытания на бюджет и контракт для бакалавров.

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