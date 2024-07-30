Киев • УНН
Освіта.Ua обнародовала данные о средней стоимости обучения на контракте для бакалавров. Самой дорогой специальностью является аудиовизуальное искусство (46 412 грн), самой дешевой - судостроение (15 183 грн).
Сайт Освіта.Ua предоставил данные о средней стоимости обучения на контракте для получения степени бакалавра по каждой специальности. УНН выделил топ-5 самых дорогих и самых дешевых специальностей в вузах в Украине.
Согласно указанной стоимости самыми дорогими специальностями в этом году стали:
Отмечаем, что речь идет о средней стоимости обучения. В зависимости от вуза цена может отличаться.
Наименьшая стоимость за обучение по следующим специальностям:
- Судостроение - 15 183 грн
- Железнодорожный транспорт - 20 053 грн
- Технология производства и переработки продукции животноводства - 20 144 грн
- Теплоэнергетика - 20 608
- Возобновляемые источники энергии и гидроэнергетики - 20 966 грн.
Информация актуальна по состоянию на 10 июля 2024 года.
Дополнение
10 июля завершена регистрация на вступительные испытания на бюджет и контракт для бакалавров.
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