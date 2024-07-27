Минобразования меняет правила поступления в аспирантуру в 2024 году Минобразования меняет правила поступления в аспирантуру в 2024 году, которые в этом году ввело Министерство образования, являются законными. Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины, передает УНН.

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Накануне Государственная регуляторная служба направила письмо в Минюст с просьбой рассмотреть приказы МОН об отмене поступления на дневную форму аспирантуры по контракту и о временных ограничениях на перевод и восстановление и отменить их.

Глава подкомитета Верховной Рады по вопросам высшего образования Юлия Гришина распространила текст письма ГРС. Согласно ему, к регулятору обратились несколько общественных организаций, которые обвинили МОН в превышении полномочий и нарушении Конституции. Они утверждали, что новые правила поступления в аспирантуру приведут к оттоку молодых ученых в иностранные институты, потере внебюджетного финансирования высших учебных заведений и вынужденному увольнению преподавателей.

Государственная регуляторная служба заявила, что приказы МОН нарушают несколько международных договоров и соглашений, которые ратифицировала Украина, и основные права на образование, недискриминацию и пропорциональность ограничений в условиях чрезвычайного положения.

Минюст рассмотрел документ и подтвердил законность и правомерность нынешних изменений к поступлению в аспирантуру. Таким образом, какие-либо обстоятельства и основания для отмены решений МОН - отсутствуют. Этот вывод Минюст уже направил в Государственную регуляторную службу.

У МОН розповіли про нові правила вступу до аспірантури