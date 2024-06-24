Министерство образования и науки Украины ввело новые правила приема в аспирантуру в 2024 году, требующие минимального балла в 160 баллов на экзамене EBI и позволяющие только заочное или вечернее обучение по контракту, чтобы предотвратить фиктивный зачисление тех, кто добивается отсрочки от призыва.
Теперь для того, чтобы поступить на аспирантуру нужно составить Еве минимум на 160 баллов, а контрактная форма обучения будет проходить исключительно на заочной или вечерней форме обучения. Об этом сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лесной, пишет УНН.
Не секрет, что в последние два года резко возросло количество студентов-мужчин призывного возраста, которые внезапно вспомнили, что им нужно второе или третье высшее образование, аспирантура или докторантура. Жажда знаний-это замечательно. Фиктивное обучение-нет. Поэтому меняем правила поступления на аспирантуру в 2024
Министр образования отмечает, что Еве остается, но проходной балл в части ТЗНК должен быть минимум 160 баллов.
И эта часть является обязательной для допуска к вступительным испытаниям учреждения или учреждения. Иностранный язык составляется и является обязательным для поступления в магистратуру, но не обязательным для допуска к поступлению в аспирантуру. Однако срез знаний и общий уровень увидим и проанализируем
Также, теперь поступить на контракт в аспирантуру можно будет лишь на заочную или вечернюю формы, которые не дают право на отсрочку.
Акцент-на качество образования, поэтому приоритезируем дневную форму. И для того, чтобы не отрезать возможность поступления для настоящих, мотивированных и способных, увеличиваем количество мест на бюджете – с 3 200 до 7 000
Напомним
Сейчас уже около 280 тыс. человек зарегистрировались на сдачу Национального мульти предметного теста, из них - почти 20 тыс. за рубежом. это на 20 тыс. человек больше, чем в прошлом году. Также фиксируется рекордное количество зарегистрированных на сдачу единого экзамена для поступления на магистратуру и аспирантуру.