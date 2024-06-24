Теперь для того, чтобы поступить на аспирантуру нужно составить Еве минимум на 160 баллов, а контрактная форма обучения будет проходить исключительно на заочной или вечерней форме обучения. Об этом сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лесной, пишет УНН.

Не секрет, что в последние два года резко возросло количество студентов-мужчин призывного возраста, которые внезапно вспомнили, что им нужно второе или третье высшее образование, аспирантура или докторантура. Жажда знаний-это замечательно. Фиктивное обучение-нет. Поэтому меняем правила поступления на аспирантуру в 2024 - написал Лесной.

Министр образования отмечает, что Еве остается, но проходной балл в части ТЗНК должен быть минимум 160 баллов.

И эта часть является обязательной для допуска к вступительным испытаниям учреждения или учреждения. Иностранный язык составляется и является обязательным для поступления в магистратуру, но не обязательным для допуска к поступлению в аспирантуру. Однако срез знаний и общий уровень увидим и проанализируем - добавляет он.

Также, теперь поступить на контракт в аспирантуру можно будет лишь на заочную или вечернюю формы, которые не дают право на отсрочку.

Акцент-на качество образования, поэтому приоритезируем дневную форму. И для того, чтобы не отрезать возможность поступления для настоящих, мотивированных и способных, увеличиваем количество мест на бюджете – с 3 200 до 7 000 - подчеркнул Лесной.

Напомним

Сейчас уже около 280 тыс. человек зарегистрировались на сдачу Национального мульти предметного теста, из них - почти 20 тыс. за рубежом. это на 20 тыс. человек больше, чем в прошлом году. Также фиксируется рекордное количество зарегистрированных на сдачу единого экзамена для поступления на магистратуру и аспирантуру.