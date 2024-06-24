У МОН розповіли про нові правила вступу до аспірантури
Київ • УНН
Міністерство освіти і науки України запровадило нові правила прийому до аспірантури у 2024 році, що вимагають мінімального балу в 160 балів на іспиті EBI і дозволяють тільки заочне або вечірнє навчання за контрактом, щоб запобігти фіктивному зарахуванню тих, хто домагається відстрочки від призову.
Тепер для того, щоб вступити на аспірантуру потрібно скласти ЄВІ мінімум на 160 балів, а контрактна форма навчання буде проходити виключно на заочній або вечірній формі навчання. Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, пише УНН.
Не є таємницею, що в останні два роки стрімко зросла кількість чоловіків-студентів призовного віку, які раптом згадали, що їм треба друга чи третя вища освіта, аспірантура чи докторантура. Жага до знань — це чудово. Фіктивне навчання — ні. Тож змінюємо правила вступу на аспірантуру у 2024
Міністр освіти зазначає, що ЄВІ залишається, але прохідний бал в частині ТЗНК має бути мінімум 160 балів.
І ця частина є обовʼязковою для допуску до вступних випробувань закладу чи установи. Іноземна мова складається і є обовʼязковою для вступу до магістратури, але НЕ обовʼязковою для допуску до вступу до аспірантури. Однак зріз знань та загальний рівень побачимо та проаналізуємо
Також, тепер вступити на контракт до аспірантури можна буде лише на заочну або вечірню форми, які не дають право на відстрочку.
Акцент — на якість освіти, тому пріоритезуємо денну форму. І для того, щоб не відрізати можливість вступу для справжніх, вмотивованих та здібних, збільшуємо кількість місць на бюджеті – з 3 200 до 7 000
Нагадаємо
Наразі вже близько 280 тис. осіб зареєструвалися на складання національного мультипредметного тесту, із них - майже 20 тис. за кордоном. Це на 20 тис. осіб більше, ніж минулого року. Також фіксується рекордна кількість зареєстрованих на складання єдиного іспиту для вступу на магістратуру та аспірантуру.