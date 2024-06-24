У МОН розповіли про нові правила вступу до аспірантури

Тепер для того, щоб вступити на аспірантуру потрібно скласти ЄВІ мінімум на 160 балів, а контрактна форма навчання буде проходити виключно на заочній або вечірній формі навчання. Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, пише УНН.

Не є таємницею, що в останні два роки стрімко зросла кількість чоловіків-студентів призовного віку, які раптом згадали, що їм треба друга чи третя вища освіта, аспірантура чи докторантура. Жага до знань — це чудово. Фіктивне навчання — ні. Тож змінюємо правила вступу на аспірантуру у 2024 – написав Лісовий.

Міністр освіти зазначає, що ЄВІ залишається, але прохідний бал в частині ТЗНК має бути мінімум 160 балів.

І ця частина є обовʼязковою для допуску до вступних випробувань закладу чи установи. Іноземна мова складається і є обовʼязковою для вступу до магістратури, але НЕ обовʼязковою для допуску до вступу до аспірантури. Однак зріз знань та загальний рівень побачимо та проаналізуємо – додає він.

Також, тепер вступити на контракт до аспірантури можна буде лише на заочну або вечірню форми, які не дають право на відстрочку.

Акцент — на якість освіти, тому пріоритезуємо денну форму. І для того, щоб не відрізати можливість вступу для справжніх, вмотивованих та здібних, збільшуємо кількість місць на бюджеті – з 3 200 до 7 000 - наголосив Лісовий.

Нагадаємо

Наразі вже близько 280 тис. осіб зареєструвалися на складання національного мультипредметного тесту, із них - майже 20 тис. за кордоном. Це на 20 тис. осіб більше, ніж минулого року. Також фіксується рекордна кількість зареєстрованих на складання єдиного іспиту для вступу на магістратуру та аспірантуру.