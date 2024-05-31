У МОН заявили про рекордну кількість зареєстрованих на вступ до магістратури

Наразі вже близько 280 тис. осіб зареєструвалися на складання національного мультипредметного тесту, із них - майже 20 тис. за кордоном. Це на 20 тис. осіб більше, ніж минулого року. Також фіксується рекордна кількість зареєстрованих на складання єдиного іспиту для вступу на магістратуру та аспірантуру. Про це в ефірі телемарафону розповів заступник міністра освіти й науки України Михайло Винницький, передає УНН.

У нас в цей момент є приблизно 280 тис. осіб, які зареєструвалися на НМТ, із них - майже 20 тис. за кордоном... 260 тис. було минулого року. Маємо певний приплив. Крім того, маємо ситуацію, коли вступні іспити для магістратури і аспірантури є єдині, об’єднані, на які цього року (зареєструвалося - ред.) просто рекордна кількість осіб. Переважно на цей іспит реєструється 110-120 тис. осіб, а цього року вже перевищило 200 тис. з величезною кількістю чоловіків старшого віку, які очевидно мають свої причини реєструватися