У МОН заявили про рекордну кількість зареєстрованих на вступ до магістратури
Київ • УНН
За даними відомства, вже є рекордна кількість зареєстрованих на складання єдиного іспиту для вступу на магістратуру та аспірантуру. Мова про 200 тис. осіб з величезною кількістю чоловіків старшого віку.
Наразі вже близько 280 тис. осіб зареєструвалися на складання національного мультипредметного тесту, із них - майже 20 тис. за кордоном. Це на 20 тис. осіб більше, ніж минулого року. Також фіксується рекордна кількість зареєстрованих на складання єдиного іспиту для вступу на магістратуру та аспірантуру. Про це в ефірі телемарафону розповів заступник міністра освіти й науки України Михайло Винницький, передає УНН.
У нас в цей момент є приблизно 280 тис. осіб, які зареєструвалися на НМТ, із них - майже 20 тис. за кордоном... 260 тис. було минулого року. Маємо певний приплив. Крім того, маємо ситуацію, коли вступні іспити для магістратури і аспірантури є єдині, об’єднані, на які цього року (зареєструвалося - ред.) просто рекордна кількість осіб. Переважно на цей іспит реєструється 110-120 тис. осіб, а цього року вже перевищило 200 тис. з величезною кількістю чоловіків старшого віку, які очевидно мають свої причини реєструватися
Він зазначив, що цьогоріч іспити на вступ до магістратури і аспірантури будуть складними.
"Ми хочемо, щоб особи, які хочу вчитися, дійсно мали право вчитися. Нам потрібна високоосвічена нація, але освіта не має бути засобом уникнення конституційного обов’язку, тому буде жорстка система відбору", - додав Винницький.
Нагадаємо
Станом на 27 травня понад 167 тисяч студентів подали заяви до приймальних комісій вищих навчальних закладів на тестування для вступу в магістратуру та аспірантуру.