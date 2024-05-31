В МОН заявили о рекордном количестве зарегистрированных на поступление в магистратуру

Сейчас уже около 280 тыс. человек зарегистрировались на сдачу Национального мульти предметного теста, из них - почти 20 тыс. за рубежом. Это на 20 тыс. человек больше, чем в прошлом году. Также фиксируется рекордное количество зарегистрированных на сдачу единого экзамена для поступления на магистратуру и аспирантуру. Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий, передает УНН.

У нас в этот момент есть примерно 280 тыс. человек, которые зарегистрировались на НМТ, из них - почти 20 тыс. за рубежом. .. 260 тыс. было в прошлом году. Имеем определенный прилив. Кроме того, имеем ситуацию, когда вступительные экзамены для магистратуры и аспирантуры едины, объединены, на которые в этом году (зарегистрировалось - ред.) просто рекордное количество человек. Преимущественно на этот экзамен регистрируется 110-120 тыс. человек, а в этом году уже превысило 200 тыс. с огромным количеством мужчин старшего возраста, которые очевидно имеют свои причины регистрироваться - сказал Винницкий.

Он отметил, что в этом году экзамены на поступление в магистратуру и аспирантуру будут сложными.

"Мы хотим, чтобы люди, которые хотят учиться, действительно имели право учиться. Нам нужна высокообразованная нация, но образование не должно быть средством избежания Конституционного долга, поэтому будет жесткая система отбора", - добавил Винницкий.

Напомним

По состоянию на 27 мая более 167 тысяч студентов подали заявления в приемные комиссии высших учебных заведений на тестирование для поступления в магистратуру и аспирантуру.