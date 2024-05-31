В МОН заявили о рекордном количестве зарегистрированных на поступление в магистратуру
Киев • УНН
По данным ведомства, уже есть рекордное количество зарегистрированных на сдачу единого экзамена для поступления на магистратуру и аспирантуру. Речь о 200 тыс. человек с огромным количеством мужчин старшего возраста.
Сейчас уже около 280 тыс. человек зарегистрировались на сдачу Национального мульти предметного теста, из них - почти 20 тыс. за рубежом. Это на 20 тыс. человек больше, чем в прошлом году. Также фиксируется рекордное количество зарегистрированных на сдачу единого экзамена для поступления на магистратуру и аспирантуру. Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий, передает УНН.
У нас в этот момент есть примерно 280 тыс. человек, которые зарегистрировались на НМТ, из них - почти 20 тыс. за рубежом. .. 260 тыс. было в прошлом году. Имеем определенный прилив. Кроме того, имеем ситуацию, когда вступительные экзамены для магистратуры и аспирантуры едины, объединены, на которые в этом году (зарегистрировалось - ред.) просто рекордное количество человек. Преимущественно на этот экзамен регистрируется 110-120 тыс. человек, а в этом году уже превысило 200 тыс. с огромным количеством мужчин старшего возраста, которые очевидно имеют свои причины регистрироваться
Он отметил, что в этом году экзамены на поступление в магистратуру и аспирантуру будут сложными.
"Мы хотим, чтобы люди, которые хотят учиться, действительно имели право учиться. Нам нужна высокообразованная нация, но образование не должно быть средством избежания Конституционного долга, поэтому будет жесткая система отбора", - добавил Винницкий.
Напомним
По состоянию на 27 мая более 167 тысяч студентов подали заявления в приемные комиссии высших учебных заведений на тестирование для поступления в магистратуру и аспирантуру.
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
В МОН заявили о рекордном количестве зарегистрированных на поступление в магистратуру
Во время визита в Швецию Зеленский имел аудиенцию у короля Карла XVI Густава
В Одессе прогремел взрыв: оккупанты, вероятно, ударили"Искандером"
Роберт Фицо сможет вернуться к работе только через несколько месяцев - МИД Словакии
Украинские суды уже вынесли более 30 приговоров по делам о военных преступлениях в отношении детей
Журналист Хилюк, которого рф похитила в 2022 году, находится в плену и ожидает обмена
Лимиты на потребление электроэнергии возвращаются: ждать ли завтра украинцам отключений света
На фронте 62 боевых столкновения, россияне пытаются протиснуть оборону на Северском направлении - Генштаб
Некоторые члены НАТО никогда не вводили никаких ограничений на использование предоставленного ими оружия - Столтенберг
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафаЭксклюзив
Популярные
"Нептун" растет: Плетенчук прокомментировал поражение украинской ракетой целей в оккупированном Крыму и краснодаре
После закона об усилении, мобилизация увеличилась - Зеленский
На Харьковщине продолжается тушение 14 лесных пожаров на площади более 3700 га
Свет жителям Киева, оставшимся без электричества из-за российской атаки, восстановят до конца дня - советник КГГА
Дочь Брэда Питта решила дистанцироваться от отца
Публикации
Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробностиЭксклюзив
Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошелькиЭксклюзив
Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству
В МОН заявили о рекордном количестве зарегистрированных на поступление в магистратуру
По данным ведомства, уже есть рекордное количество зарегистрированных на сдачу единого экзамена для поступления на магистратуру и аспирантуру. Речь о 200 тыс. человек с огромным количеством мужчин старшего возраста.
Во время визита в Швецию Зеленский имел аудиенцию у короля Карла XVI Густава
Президент Владимир Зеленский выразил благодарность королю Швеции Карлу XVI Густаву на шведском народу за их неизменную солидарность и поддержку Украины во время его рабочего визита в Королевство Швеция.
В Одессе прогремел взрыв: оккупанты, вероятно, ударили"Искандером"
В Одессе прогремел взрыв на фоне объявления воздушной тревоги и угрозы нанесения российскими оккупантами ударов баллистическими ракетами.
Роберт Фицо сможет вернуться к работе только через несколько месяцев - МИД Словакии
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо уже находится дома на лечении. На днях начался процесс его реабилитации, но ему понадобится несколько месяцев для восстановления после покушения, совершенного на него в середине мая.
Украинские суды уже вынесли более 30 приговоров по делам о военных преступлениях в отношении детей
Сейчас среди 129 тыс. военных преступлений, которые зарегистрированы офисом Генерального прокурора более 3 800 преступлений в отношении украинских детей. На сегодня Украина имеет более 30 приговоров судов по делам, касающимся военных преступлений в отношении детей.
Журналист Хилюк, которого рф похитила в 2022 году, находится в плену и ожидает обмена
Украинский журналист Дмитрий Хилюк, которого Россия выиграла ли в 2022 году, все еще жив и находится в российском плену, ожидая обмена, сообщил один из освобожденных заключенных.
Лимиты на потребление электроэнергии возвращаются: ждать ли завтра украинцам отключений света
Завтра лимиты на потребление электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей будут дети по всей Украине с 18:00 до 23:00.
На фронте 62 боевых столкновения, россияне пытаются протиснуть оборону на Северском направлении - Генштаб
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала суток 31 мая на фронте зафиксировано 62 боевых столкновения, при этом наиболее интенсивные бои идут на Покровском направлении.
Некоторые члены НАТО никогда не вводили никаких ограничений на использование предоставленного ими оружия - Столтенберг
Члены НАТО ослабили ограничения на использование Украиной предоставленного оружия для нанесения ударов по целям на территории россии по мере развития войны.
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что обновление данных через приложение "Резерв+" освобождает от административных штрафов, хотя физическое посещение военкомата по-прежнему необходимо.