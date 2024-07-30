Кабинет министров Украины уволил первого заместителя министра энергетики Юрия Власенко и председателя Государственной инспекции энергетического надзора Руслана Слободяна. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Мельничук сообщил, что уволен:

- Власенко Юрия Николаевича с должности первого заместителя министра энергетики Украины;

- Слободяна Руслана Александровича с должности председателя Государственной инспекции энергетического надзора Украины.

Также Кабмин уволил Назара Танасишина с должности заместителя министра социальной политики Украины.

Временно возложено исполнение обязанностей:

- председателя Государственной инспекции энергетического надзора Украины на Замулко Анатолия Игоревича;

- заместителя председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям на Мигрина Алексея Сергеевича.

Напомним

В июне Руслан Слободян заявлял, что полностью избежать обесточиваний в течение зимы не удастся.

В июле проводились проверки применения графиков отключений в областях. Тогда нашли нарушения в 6 областях.