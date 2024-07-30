Киев • УНН
Кабмин уволил первого заместителя министра энергетики Юрия Власенко и главу Госэнергонадзора Руслана Слободяна. Также уволен заместитель министра соцполитики и назначены исполняющие обязанности на некоторые должности.
Кабинет министров Украины уволил первого заместителя министра энергетики Юрия Власенко и председателя Государственной инспекции энергетического надзора Руслана Слободяна. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.
Мельничук сообщил, что уволен:
- Власенко Юрия Николаевича с должности первого заместителя министра энергетики Украины;
- Слободяна Руслана Александровича с должности председателя Государственной инспекции энергетического надзора Украины.
Также Кабмин уволил Назара Танасишина с должности заместителя министра социальной политики Украины.
Временно возложено исполнение обязанностей:
- председателя Государственной инспекции энергетического надзора Украины на Замулко Анатолия Игоревича;
- заместителя председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям на Мигрина Алексея Сергеевича.
Напомним
В июне Руслан Слободян заявлял, что полностью избежать обесточиваний в течение зимы не удастся.
В июле проводились проверки применения графиков отключений в областях. Тогда нашли нарушения в 6 областях.