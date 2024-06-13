Повністю уникнути знеструмлень протягом зими не вдасться - Держенергонагляд

Відновлювальні роботи енергетичних об’єктів проводяться в цілодобовому режимі, але, на жаль, повністю уникнути знеструмлень протягом зими не вдасться. Про це в ефірі телемарафону розповів голова Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслан Слободян, передає УНН.

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"Відновлювальні роботи проводяться в цілодобовому режимі. Всі розуміємо, що до осінньо-зимового періоду потрібно відновити якомога більшу кількість генеруючих потужностей. Певні обсяги будуть відновлені. На жаль, повністю уникнути знеструмлень протягом зими не вдасться, але сподіваємося, що це будуть такий режим, коли ми проходили осінньо-зимовий період 2022-2023 років, якщо все буде добре, то, можливо, і легший. Тут надзвичайно важливе значення має захищеність наших об’єктів критичної інфраструктури засобами ППО", - сказав Слободян.

Нагадаємо

В Україні сьогодні застосування графіків відключень електроенергії попередньо планується з 20:00 до 22:00. Через негоду знеструмлено 173 населених пункти у шести областях. У Кривому Розі після ворожих атаки - без газу 3 багатоквартирні будинки.