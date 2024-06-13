Графіки відключень на дві години ввечері, через негоду знеструмлення у 6 областях, у Кривому Розі після атаки рф відключення газу - Міненерго
Київ • УНН
Сьогодні з 20:00 до 22:00 в Україні заплановані відключення електроенергії, через негоду без світла залишаться 173 населених пункти у 6 областях, через атаку рф - без газу 3 багатоквартирні будинки у Кривому Розі.
В Україні сьогодні застосування графіків відключень електроенергії попередньо планується з 20:00 до 22:00. Через негоду знеструмлено 173 населених пункти у шести областях. У Кривому Розі після ворожих атаки - без газу 3 багатоквартирні будинки. Про це повідомили у четвер у Міненерго, пише УНН.
Генерація і споживання
Учора через мережеві обмеження, викликані наслідками попередніх російських атак, для дотримання безпечної роботи енергосистеми у денні години оператор системи передачі зменшував виробництво електроенергії з ВДЕ у західному та південно-західному регіонах.
Під час проходження вечірнього максимуму навантаження через дефіцит генерації, причиною якого є масовані ворожі атаки на енергетичні об’єкти, застосовувалися обмеження споживачів.
Сьогодні застосування графіків погодинних відключень попередньо планується з 20:00 до 22:00
Відключень не передбачено для підприємств критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують 80% електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови.
Негода
Через негоду на 8 ранку було знеструмлено 173 населених пунктів.
Зокрема, 66 – у Чернігівській області, 57 – у Київській, 38 – у Сумській, 9 – у Запорізькій, 2 – у Донецькій, 1 – у Дніпропетровській. Тривають відновлювальні роботи.
Учора у місті Київ під час негоди знеструмлювалися 414 установ та 335 житлових будинків. Усіх заживили.
Обстріли
Минулої доби у місті Кривий Ріг після ракетної атаки було пошкоджено газопровід. Відключено від газопостачання 3 житлових будинки (42 квартири).
Знеструмлення
У Чернігівській області відключилась повітряна лінія обленерго, в результаті чого знеструмилась підстанція та приєднані до неї побутові та промислові споживачі. Всіх заживили.
Ситуація на ЗАЕС
Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 15,18 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.
Імпорт та експорт
На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії - 27 671 МВт-год. Експорт відсутній.