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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Графики отключений на два часа вечером, из-за непогоды обесточивания в 6 областях, в Кривом Роге после атаки рф отключения газа - Минэнерго

Графики отключений на два часа вечером, из-за непогоды обесточивания в 6 областях, в Кривом Роге после атаки рф отключения газа - Минэнерго

Киев  •  УНН

13 июня 2024, 07:32  •  18289 просмотра

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Сегодня с 20:00 до 22:00 в Украине запланированы отключения электроэнергии, из-за непогоды без света останутся 173 населенных пункта в 6 областях, из-за атаки рф - без газа 3 многоквартирных дома в Кривом Роге.

В Украине сегодня применение графиков отключений электроэнергии предварительно планируется с 20:00 до 22:00. Из-за непогоды обесточены 173 населенных пункта в шести областях. В Кривом Роге после вражеской атаки - без газа 3 многоквартирных дома. Об этом сообщили в четверг в Минэнерго, пишет УНН.

Генерация и потребление

Вчера из-за сетевых ограничений, вызванных последствиями предыдущих российских атак, для соблюдения безопасной работы энергосистемы в дневные часы оператор системы передачи уменьшал производство электроэнергии из ВИЭ в западном и юго-западном регионах.

Во время прохождения вечернего максимума нагрузки из-за дефицита генерации, причиной которого являются массированные вражеские атаки на энергетические объекты, применялись ограничения потребителей.

Сегодня применение графиков почасовых отключений предварительно планируется с 20:00 до 22:00

- сообщили в Минэнерго.

Отключений не предусмотрено для предприятий критической инфраструктуры, а также предприятий, которые импортируют 80% электроэнергии для своих нужд в соответствии с правительственным постановлением.

Непогода

Из-за непогоды на 8 утра было обесточено 173 населенных пункта.

В частности, 66 - в Черниговской области, 57 - в Киевской, 38 - в Сумской, 9 - в Запорожской, 2 - в Донецкой, 1 - в Днепропетровской. Продолжаются восстановительные работы.

Вчера в городе Киев во время непогоды обесточивались 414 учреждений и 335 жилых домов. Всех заживили.

Обстрелы

За прошедшие сутки в городе Кривой Рог после ракетной атаки был поврежден газопровод. Отключено от газоснабжения 3 жилых дома (42 квартиры).

Обесточивание

В Черниговской области отключилась воздушная линия облэнерго, в результате чего обесточилась подстанция и присоединенные к ней бытовые и промышленные потребители. Всех запитали.

Ситуация на ЗАЭС

Уровень воды в пруду-охладителе составляет 15,18 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.

Импорт и экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 27 671 МВт-ч. Экспорт отсутствует.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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