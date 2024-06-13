Полностью избежать обесточиваний в течение зимы не удастся - Госэнергонадзор

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Великобритания планирует выделить Украине более $300 млн помощи

Великобритания планирует выделить Украине более $300 млн помощи

  •  104069 просмотра
Писториус спрогнозировал, когда РФ может напасть на НАТО

Писториус спрогнозировал, когда РФ может напасть на НАТО

  •  107111 просмотра
Буданов: На Сумщине есть попытки россиян, вылазки ДРГ

Буданов: На Сумщине есть попытки россиян, вылазки ДРГ

  •  108869 просмотра
Литва передаст Украине 14 бронетранспортеров М113

Литва передаст Украине 14 бронетранспортеров М113

  •  103930 просмотра
Армянская полиция применила светошумовые гранаты против протестующих, требовавших отставки правительства

Армянская полиция применила светошумовые гранаты против протестующих, требовавших отставки правительства

  •  100487 просмотра
публикации
Усидеть на двух стульях: как некоторые политики продолжают заигрывать с московской церковью, на словах поддерживая ПЦУ

Усидеть на двух стульях: как некоторые политики продолжают заигрывать с московской церковью, на словах поддерживая ПЦУ

  •  76917 просмотра
Война Гетманцева: Почему глава налогового комитета давит на суд

Война Гетманцева: Почему глава налогового комитета давит на суд
Эксклюзив

  •  183669 просмотра
Ни обещаний, ни извинений: НАБУ официально так и не извинилось перед экс-министром Омеляном за незаконное уголовное преследование

Ни обещаний, ни извинений: НАБУ официально так и не извинилось перед экс-министром Омеляном за незаконное уголовное преследование
Эксклюзив

12 июня 2024, 07:49  •  165553 просмотра
Как ищут работу украинские беженцы в Молдове

Как ищут работу украинские беженцы в Молдове

11 июня 2024, 10:20  •  221312 просмотра
Спасти организатора заказных убийств и агента фсб: на что тратит деньги владелец агрокомпании, которая разрушает украинские дороги

Спасти организатора заказных убийств и агента фсб: на что тратит деньги владелец агрокомпании, которая разрушает украинские дороги

11 июня 2024, 05:39  •  238163 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
13 июня: Международный день распространения информации об альбинизме, Вознесение Господне, Вознесение Господне

13 июня: Международный день распространения информации об альбинизме, Вознесение Господне, Вознесение Господне

  •  36421 просмотра
Миллионы насекомых ежегодно мигрируют через Пиренеи - новое исследование

Миллионы насекомых ежегодно мигрируют через Пиренеи - новое исследование

  •  74430 просмотра
"Мятежная луна" Зака Снайдера получит расширенную режиссерскую версию

"Мятежная луна" Зака Снайдера получит расширенную режиссерскую версию

12 июня 2024, 07:00  •  116808 просмотра
12 июня: День красной розы, Международный день дубляжа

12 июня: День красной розы, Международный день дубляжа

12 июня 2024, 03:03  •  110178 просмотра
11 июня: День кухонной плиты, День "велосипедом на работу"

11 июня: День кухонной плиты, День "велосипедом на работу"

11 июня 2024, 03:03  •  125036 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Полностью избежать обесточиваний в течение зимы не удастся - Госэнергонадзор

Полностью избежать обесточиваний в течение зимы не удастся - Госэнергонадзор

Киев  •  УНН

13 июня 2024, 08:05  •  2618 просмотра

Read in English

Восстановительные работы на энергетических объектах продолжаются круглосуточно, но полностью избежать отключений электроэнергии зимой не удастся, считает глава Государственной инспекции энергетического надзора Украины Руслан Слободян.

Восстановительные работы энергетических объектов проводятся в круглосуточном режиме, но, к сожалению, полностью избежать обесточиваний в течение зимы не удастся. Об этом в эфире телемарафона рассказал председатель Государственной инспекции энергетического надзора Украины Руслан Слободян, передает УНН.

Детали

"Восстановительные работы проводятся в круглосуточном режиме. Все понимаем, что к осенне-зимнему периоду нужно восстановить как можно большее количество генерирующих мощностей. Определенные объемы будут восстановлены. К сожалению, полностью избежать обесточиваний в течение зимы не удастся, но надеемся, что это будут такой режим, когда мы проходили осенне-зимний период 2022-2023 годов, если все будет хорошо, то, возможно, и легче. Здесь чрезвычайно важное значение имеет защищенность наших объектов критической инфраструктуры средствами ПВО", - сказал Слободян.

Напомним

В Украине сегодня применение графиков отключений электроэнергии предварительно планируется с 20:00 до 22:00. Из-за непогоды обесточены 173 населенных пункта в шести областях. В Кривом Роге после вражеских атаки - без газа 3 многоквартирных дома.

Павел Башинский

Павел Башинский

Общество
Эксклюзив
Сообщения Гетманцева о решениях судей можно воспринимать как вмешательство в деятельность судебных органов - юрист
  •  116 просмотра

Сообщения Гетманцева о решениях судей можно воспринимать как вмешательство в деятельность судебных органов - юрист

Эксклюзив
СНБО готов рассмотреть вопрос введения санкций в отношении Грозы и Науменко после получения предложений от СБУ
  •  26481 просмотра

СНБО готов рассмотреть вопрос введения санкций в отношении Грозы и Науменко после получения предложений от СБУ

Эксклюзив
В Раде рассказали, какими будут последствия блокирования работы предприятий, экспортирующих зерно по морскому коридору
  •  56333 просмотра

В Раде рассказали, какими будут последствия блокирования работы предприятий, экспортирующих зерно по морскому коридору

Эксклюзив
Эксперт: аграрным компаниям самим же выгодно участвовать в ремонте дорог, которые они разрушают своим транспортом
  •  122649 просмотра

Эксперт: аграрным компаниям самим же выгодно участвовать в ремонте дорог, которые они разрушают своим транспортом

Эксклюзив
Может быть меньше 50% сотрудников: нардеп о законопроекте об "экономическом бронировании"
  •  131027 просмотра

Может быть меньше 50% сотрудников: нардеп о законопроекте об "экономическом бронировании"

Эксклюзив
Война Гетманцева: Почему глава налогового комитета давит на суд
  •  183669 просмотра

Война Гетманцева: Почему глава налогового комитета давит на суд

Эксклюзив
Политолог рассказал, что для Украины будет максимальным результатом на Саммите мира
  •  118100 просмотра

Политолог рассказал, что для Украины будет максимальным результатом на Саммите мира

Эксклюзив
Компании должны получать "черную метку" за серый экспорт зерна и нарушение санкций - эксперт
  •  84054 просмотра

Компании должны получать "черную метку" за серый экспорт зерна и нарушение санкций - эксперт

Эксклюзив
НБУ должен нести ответственность за незаконную ликвидацию "Конкорда" после вступления в силу соответствующего решения суда - юрист
12 июня 2024, 08:06  •  100423 просмотра

НБУ должен нести ответственность за незаконную ликвидацию "Конкорда" после вступления в силу соответствующего решения суда - юрист

Эксклюзив
Ни обещаний, ни извинений: НАБУ официально так и не извинилось перед экс-министром Омеляном за незаконное уголовное преследование
12 июня 2024, 07:49  •  165553 просмотра

Ни обещаний, ни извинений: НАБУ официально так и не извинилось перед экс-министром Омеляном за незаконное уголовное преследование

Популярные

Армянская полиция применила светошумовые гранаты против протестующих, требовавших отставки правительства

Армянская полиция применила светошумовые гранаты против протестующих, требовавших отставки правительства

  •  100487 просмотра
Литва передаст Украине 14 бронетранспортеров М113

Литва передаст Украине 14 бронетранспортеров М113

  •  103930 просмотра
Буданов: На Сумщине есть попытки россиян, вылазки ДРГ

Буданов: На Сумщине есть попытки россиян, вылазки ДРГ

  •  108869 просмотра
Писториус спрогнозировал, когда РФ может напасть на НАТО

Писториус спрогнозировал, когда РФ может напасть на НАТО

  •  107111 просмотра
Великобритания планирует выделить Украине более $300 млн помощи

Великобритания планирует выделить Украине более $300 млн помощи

  •  104069 просмотра

Публикации

Усидеть на двух стульях: как некоторые политики продолжают заигрывать с московской церковью, на словах поддерживая ПЦУ

Усидеть на двух стульях: как некоторые политики продолжают заигрывать с московской церковью, на словах поддерживая ПЦУ

  •  76917 просмотра
Война Гетманцева: Почему глава налогового комитета давит на суд

Война Гетманцева: Почему глава налогового комитета давит на суд
Эксклюзив

  •  183669 просмотра
Ни обещаний, ни извинений: НАБУ официально так и не извинилось перед экс-министром Омеляном за незаконное уголовное преследование

Ни обещаний, ни извинений: НАБУ официально так и не извинилось перед экс-министром Омеляном за незаконное уголовное преследование
Эксклюзив

12 июня 2024, 07:49  •  165553 просмотра
Как ищут работу украинские беженцы в Молдове

Как ищут работу украинские беженцы в Молдове

11 июня 2024, 10:20  •  221312 просмотра
Спасти организатора заказных убийств и агента фсб: на что тратит деньги владелец агрокомпании, которая разрушает украинские дороги

Спасти организатора заказных убийств и агента фсб: на что тратит деньги владелец агрокомпании, которая разрушает украинские дороги

11 июня 2024, 05:39  •  238163 просмотра

Война

Эвакуация из опасных районов Харьковщины снизилась до нуля - Синегубов

Эвакуация из опасных районов Харьковщины снизилась до нуля - Синегубов

  •  9231 просмотра
Норвегия передает Украине боеприпасы к гранатометам на почти 42 млн евро

Норвегия передает Украине боеприпасы к гранатометам на почти 42 млн евро

  •  15038 просмотра
Рамштайн-22: глава Пентагона уже прибыл в Брюссель для заседания

Рамштайн-22: глава Пентагона уже прибыл в Брюссель для заседания

  •  19001 просмотра
Графики отключений на два часа вечером, из-за непогоды обесточивания в 6 областях, в Кривом Роге после атаки рф отключения газа - Минэнерго

Графики отключений на два часа вечером, из-за непогоды обесточивания в 6 областях, в Кривом Роге после атаки рф отключения газа - Минэнерго

  •  20897 просмотра
Готовил прорывы оккупантов на Покровском направлении Донетчины: задержан агент российского гру

Готовил прорывы оккупантов на Покровском направлении Донетчины: задержан агент российского гру

  •  20798 просмотра

политика

Сообщения Гетманцева о решениях судей можно воспринимать как вмешательство в деятельность судебных органов - юрист

Сообщения Гетманцева о решениях судей можно воспринимать как вмешательство в деятельность судебных органов - юрист
Эксклюзив

  •  61 просмотра
Германия блокирует новые санкции ЕС против России, имеет определенные опасения - dpa

Германия блокирует новые санкции ЕС против России, имеет определенные опасения - dpa

  •  1808 просмотра
Норвегия передает Украине боеприпасы к гранатометам на почти 42 млн евро

Норвегия передает Украине боеприпасы к гранатометам на почти 42 млн евро

  •  15038 просмотра
Рамштайн-22: глава Пентагона уже прибыл в Брюссель для заседания

Рамштайн-22: глава Пентагона уже прибыл в Брюссель для заседания

  •  19001 просмотра
СНБО готов рассмотреть вопрос введения санкций в отношении Грозы и Науменко после получения предложений от СБУ

СНБО готов рассмотреть вопрос введения санкций в отношении Грозы и Науменко после получения предложений от СБУ
Эксклюзив

  •  26399 просмотра

Война

Эвакуация из опасных районов Харьковщины снизилась до нуля - Синегубов

Эвакуация из опасных районов Харьковщины снизилась до нуля - Синегубов

  •  9231 просмотра
Норвегия передает Украине боеприпасы к гранатометам на почти 42 млн евро

Норвегия передает Украине боеприпасы к гранатометам на почти 42 млн евро

  •  15038 просмотра
Рамштайн-22: глава Пентагона уже прибыл в Брюссель для заседания

Рамштайн-22: глава Пентагона уже прибыл в Брюссель для заседания

  •  19001 просмотра
Графики отключений на два часа вечером, из-за непогоды обесточивания в 6 областях, в Кривом Роге после атаки рф отключения газа - Минэнерго

Графики отключений на два часа вечером, из-за непогоды обесточивания в 6 областях, в Кривом Роге после атаки рф отключения газа - Минэнерго

  •  20897 просмотра
Готовил прорывы оккупантов на Покровском направлении Донетчины: задержан агент российского гру

Готовил прорывы оккупантов на Покровском направлении Донетчины: задержан агент российского гру

  •  20798 просмотра

политика

Сообщения Гетманцева о решениях судей можно воспринимать как вмешательство в деятельность судебных органов - юрист

Сообщения Гетманцева о решениях судей можно воспринимать как вмешательство в деятельность судебных органов - юрист
Эксклюзив

  •  61 просмотра
Германия блокирует новые санкции ЕС против России, имеет определенные опасения - dpa

Германия блокирует новые санкции ЕС против России, имеет определенные опасения - dpa

  •  1808 просмотра
Норвегия передает Украине боеприпасы к гранатометам на почти 42 млн евро

Норвегия передает Украине боеприпасы к гранатометам на почти 42 млн евро

  •  15038 просмотра
Рамштайн-22: глава Пентагона уже прибыл в Брюссель для заседания

Рамштайн-22: глава Пентагона уже прибыл в Брюссель для заседания

  •  19001 просмотра
СНБО готов рассмотреть вопрос введения санкций в отношении Грозы и Науменко после получения предложений от СБУ

СНБО готов рассмотреть вопрос введения санкций в отношении Грозы и Науменко после получения предложений от СБУ
Эксклюзив

  •  26399 просмотра

Новости Бизнеса

Бизнес-издание Mind приглашает на крупнейшую инвестиционную конференцию 2024 года - Mind Invest Summit

Бизнес-издание Mind приглашает на крупнейшую инвестиционную конференцию 2024 года - Mind Invest Summit

  •  60846 просмотра
Классическая одежда, которая никогда не выйдет из моды - как ее носить?

Классическая одежда, которая никогда не выйдет из моды - как ее носить?

  •  61868 просмотра
WOG и сообщество PRIDE задонатили почти 5,8 млн грн на РУБ в рамках сбора Фонда Притулы "Невидимий щит"

WOG и сообщество PRIDE задонатили почти 5,8 млн грн на РУБ в рамках сбора Фонда Притулы "Невидимий щит"

10 июня 2024, 11:09  •  100521 просмотра

Экономика

Графики отключений по 2 часа в сутки ожидаются следующие 10 дней - Госэнергонадзор

Графики отключений по 2 часа в сутки ожидаются следующие 10 дней - Госэнергонадзор

  •  5485 просмотра
В Украине запустили новую скважину на перспективном месторождении: плюс 280 тысяч кубов газа в сутки

В Украине запустили новую скважину на перспективном месторождении: плюс 280 тысяч кубов газа в сутки

  •  7101 просмотра
СНБО готов рассмотреть вопрос введения санкций в отношении Грозы и Науменко после получения предложений от СБУ

СНБО готов рассмотреть вопрос введения санкций в отношении Грозы и Науменко после получения предложений от СБУ
Эксклюзив

  •  26399 просмотра
Графики отключений на два часа вечером, из-за непогоды обесточивания в 6 областях, в Кривом Роге после атаки рф отключения газа - Минэнерго

Графики отключений на два часа вечером, из-за непогоды обесточивания в 6 областях, в Кривом Роге после атаки рф отключения газа - Минэнерго

  •  20897 просмотра
Курс валют на 13 июня: гривна укрепилась на 7 копеек

Курс валют на 13 июня: гривна укрепилась на 7 копеек

  •  14391 просмотра

Киев

Масштабный ливень в столице: за сутки выпало больше половины месячной нормы осадков

Масштабный ливень в столице: за сутки выпало больше половины месячной нормы осадков

  •  40420 просмотра
Завтра в Киеве и четырех областях графики стабилизационных отключений введут только на два часа

Завтра в Киеве и четырех областях графики стабилизационных отключений введут только на два часа

  •  39443 просмотра
В столице транспортный коллапс из-за непогоды: на каких улицах затруднено движение

В столице транспортный коллапс из-за непогоды: на каких улицах затруднено движение

  •  41962 просмотра
Марш "КиевПрайд" пройдет на улицах Киева, а не в столичном метро - Шарыгина

Марш "КиевПрайд" пройдет на улицах Киева, а не в столичном метро - Шарыгина

  •  40966 просмотра
Затопленные улицы и пробки по всему городу: из-за масштабного ливня в Киеве случился транспортный коллапс

Затопленные улицы и пробки по всему городу: из-за масштабного ливня в Киеве случился транспортный коллапс

  •  41400 просмотра