Полностью избежать обесточиваний в течение зимы не удастся - Госэнергонадзор

Восстановительные работы энергетических объектов проводятся в круглосуточном режиме, но, к сожалению, полностью избежать обесточиваний в течение зимы не удастся. Об этом в эфире телемарафона рассказал председатель Государственной инспекции энергетического надзора Украины Руслан Слободян, передает УНН.

Детали

"Восстановительные работы проводятся в круглосуточном режиме. Все понимаем, что к осенне-зимнему периоду нужно восстановить как можно большее количество генерирующих мощностей. Определенные объемы будут восстановлены. К сожалению, полностью избежать обесточиваний в течение зимы не удастся, но надеемся, что это будут такой режим, когда мы проходили осенне-зимний период 2022-2023 годов, если все будет хорошо, то, возможно, и легче. Здесь чрезвычайно важное значение имеет защищенность наших объектов критической инфраструктуры средствами ПВО", - сказал Слободян.

Напомним

В Украине сегодня применение графиков отключений электроэнергии предварительно планируется с 20:00 до 22:00. Из-за непогоды обесточены 173 населенных пункта в шести областях. В Кривом Роге после вражеских атаки - без газа 3 многоквартирных дома.