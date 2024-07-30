47-летний грузинский военный Бондо Гагнидзе смертельно ранен во время российского штурма на Луганщине. Он стал 69-м грузинским бойцом, который погиб в войне в Украине.
Грузинский военнослужащий 67-й бригады Бондо Гагнидзе был ранен во время массового штурма российскими войсками Луганской области Украины.
Пишет УНН со ссылкой на Радио Свобода и Sova.
Детали
Грузинский боец Бондо Гагнидзе был смертельно ранен во время атаки российских захватчиков на линии фронта в Луганской области Украины. Товарищи до сих пор пытаются вынести тело 47-летнего Бондо Гагнидзе с поля боя.
По данным Sova News, Бондо Гагнидзе воевал на Украине с первых дней вторжения россии.
Как написал боец Вано Надирадзе в социальной сети, Бондо Гагнидзе героически пал в бою.
«Бился до последней пули», - сообщил боец Вано Надирадзе.
Бондо Гагнидзе - 69-й грузинский боец, погибший в войне в Украине.
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