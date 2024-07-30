Грузинский военнослужащий 67-й бригады Бондо Гагнидзе был ранен во время массового штурма российскими войсками Луганской области Украины.

Пишет УНН со ссылкой на Радио Свобода и Sova.

Детали

Грузинский боец Бондо Гагнидзе был смертельно ранен во время атаки российских захватчиков на линии фронта в Луганской области Украины. Товарищи до сих пор пытаются вынести тело 47-летнего Бондо Гагнидзе с поля боя.

По данным Sova News, Бондо Гагнидзе воевал на Украине с первых дней вторжения россии.

Как написал боец Вано Надирадзе в социальной сети, Бондо Гагнидзе героически пал в бою.

«Бился до последней пули», - сообщил боец Вано Надирадзе.

Бондо Гагнидзе - 69-й грузинский боец, погибший в войне в Украине.

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