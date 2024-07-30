30 июля: Международный день дружбы, Всемирный день борьбы с торговлей людьми

Сегодня, 30 июля, все жители нашей планеты, которые ценят крепкие и длительные отношения между людьми могут присоединиться к празднованию Международного дня дружбы. Событие было основано Организацией Объединенных Наций в 2011 году, пишет УНН.

Первыми основательно заинтересовались понятием и содержанием дружбы философы Древней Греции. В частности, Аристотель выделял три её типа - дружбу ради выгоды, дружбу для взаимного удовлетворения и дружбу, основанную на общих ценностях. Сократ считал, что друзей должны объединять исключительно поиски истины и мудрости, а Платон утверждал, что люди из разных социальных слоев никогда не смогут быть друзьями.

С 2013 года 30 июля проходят мероприятия по случаю Всемирного дня борьбы с торговлей людьми.

В 2023 году статус лиц, пострадавших от торговли людьми, получили 118 украинцев. В частности, больше всего украинцы пострадали от: использования в вооруженных конфликтах - 55 случаев, трудовой эксплуатации - 22 случая, сексуальной эксплуатации - 11 случаев, вовлечения в преступную деятельность - 17 случаев.

В первом квартале статус лиц, пострадавших от торговли людьми, получили уже 43 украинца.

Любители рукоделия сегодня могут приобщиться к Всемирному дню вышивки.

Вышивка - это древнее рукодельное народное искусство, которое заключается в украшении определенного материала (тюль, кожа, полотно, дымка и т.д.) разнообразными узорами.

Первые упоминания о вышивке датируются I веком до нашей эры. Вышивка содержит в себе информацию о вере, обрядах, обычаях, культуре народа.

Украинская вышивка сформировалась под влиянием Византии. Во времена Киевской Руси особой популярностью пользовалась вышивка серебряными или золотыми нитками.

Любители экстремального отдыха 30 июля могут отпраздновать День сноркелинга.

Сноркелинг - это плавание под поверхностью воды с маской и дыхательной трубкой и, как правило, с ластами.

Дата празднования выбрана в честь того, что 30 июля 1932 года Джозеф Белчер подал заявку по получению патента на дыхательную трубку для плавания под водой.

По церковному календарю сегодня День памяти святых апостолов Силы, Силуана, Андроника и других.

Все они были священниками и богословами, проповедовали во многих землях, обратили в христианство большое количество людей.

Именины 30 июля празднуют Анатолий, Семен, Иван, Валентин.