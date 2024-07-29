Выругалась на сцене из-за старого названия Черноморска: на Хрыстыну Соловий составили протокол за мелкое хулиганство

Полиция Одесской области составила административный протокол на певицу Хрыстыну Соловий за употребление нецензурной лексики, которая во время выступления на фестивале "Вилкаfest" в Черноморске назвала прежнее название города "полной х**ней". Об этом пишет издание hromadske, передает УНН.

Как пишет издание, Соловий во время выступления выступления на фестивале "Вилкаfest" в Черноморске раскритиковала старое название города - Ильичевск.

"А скажите, пожалуйста, только пообещайте, что никто сейчас не будет обижаться, я с добром: как назывался ваш город до того, как его переименовали? И что, вам это нравилось? Полная х**ня", - сказала Соловий.

"Куплю или приму в подарок экземпляр украинской обсценной лексики. Нигде не могу найти, раскупили матерные украинцы", - написала Соловий в соцсети Х после выступления.

Слова артистки вызвали волну обсуждений - часть пользователей соцсетей благодарили за обращение внимания на важность декоммунизации, а другие раскритиковали ее за нецензурные высказывания, ведь на фестивале присутствовали дети.

Культурный менеджер фестиваля "Вилкаfest" Сергей Гнездилов рассказал изданию, что после этого выступления несколько местных жителей написали заявление в полицию за нарушение общественного порядка, за использование обсценной лексики в публичных местах.

На Соловий составили протокол по ст. 173 КУоАП - мелкое хулиганство. Певице грозит или штраф, или общественные работы, или исправительные работы с отчислением 20% заработка, или 15 суток админареста.

"По иронии, судить Соловей будет Ильичевский городской суд, который сохранил старое название", - рассказал Гнездилов.

В полиции отметили, что составили протокол, потому что этот инцидент получил широкую огласку и не все посетители мероприятия однозначно восприняли ругань Соловий. Некоторые из местных жителей требовали извинений - и организаторы извинились перед ними, рассказали в полиции.

По словам Гнездилова, полицейские сначала хотели составить админпротокол на организаторов фестиваля. Однако в "Вилкаfest" объяснили, что за все высказывания со сцены несут ответственность непосредственно артисты. И поэтому полиция пригласила в райотдел Хрыстыну Соловий.

"Прозвучал, к сожалению, мат со сцены, без дисклеймера. Позиция нашего фестиваля заключается в том, что мы не против обсценной лексики, но нужно перед выступлением об этом говорить, предупреждать посетителей: уважаемые, я сегодня буду материться. Если есть дети, и вы не хотите, чтобы они слышали мат, то, пожалуйста, выведите их", - рассказал Гнездилов.

Он сообщил, что к исполнительному директору фестиваля также подходили депутаты городского совета Черноморска и угрожали остановить фестиваль, требуя объяснений, почему мероприятие "оскорбляет жителей Ильичевска".

Напомним

Хрыстына Соловий уже не впервые попадает в скандал. В октябре прошлого года приход церкви святого Андрея во Львове просил удалить клип Хрыстыны Соловий и группы "Жадан и Собаки" - "Сердце", поскольку он "пропагандирует антихристианские ценности".