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Скандал через новий кліп Жадана і Соловій: священники у Львові вимагають видалити відео, яке "пропагує антихристиянські цінності"

Київ • УНН

 • 827708 перегляди

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Назріває скандал через новий кліп Христини Соловій та гурту "Жадан і Собаки" – "Серце". Парафія церкви святого Андрія у Львові просить видалити кліп оскільки він "пропагує антихристиянські цінності". Відповідна заява представників церкви з’явилась на офіційні фейсбук сторінці храму, передає УНН.

Скандал через новий кліп Жадана і Соловій: священники у Львові вимагають видалити відео, яке "пропагує антихристиянські цінності"

Цитата

“Дорогі у Христі брати і сестри, хочемо виступити з приводу появи в мережі інтернет кліпу „Серце“, за участю Христини Соловій та Сергія Жадана. Ми вже звернулися до них з проханням про видалення даного кліпу, оскільки він пропагує антихристиянські цінності та порушує суть та сценарій кліпу, про який ми наперед були поінформовані. Щиро всіх перепрошуємо!!!”, — йдеться у повідомлення парафії на їхній офіційній фейсбук сторінці.

Деталі

Свій новий відеокліп Христина Соловій та гурт “Жадан і Собаки” частково знімали у церкві святого Андрія Первозванного. У кліпі поруч із кадрами де Соловій сидить у червоній сукні в храмі, є перебивки закоханих пар, серед яких є й одностатеві.

Наразі реакції на заяву парафіян церкви святого Андрія у Львові ані Жадан, ані Соловій не дали.

У КиївПрайд (українська ГО, на меті якої є обізнаність щодо ЛГБТ-спільноти серед українців — ред.) теж поки ніяк цю ситуацію не коментували. Однак ГО зробила репост новини про кліп та обурення віруючих.

Додатково

Переглянути новий провокативний музичний кліп “Серце” можна за посиланням.

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