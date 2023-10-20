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Скандал из-за нового клипа Жадана и Соловий: священники во Львове требуют удалить видео, которое "пропагандирует антихристианские ценности"

Киев • УНН

 • 827708 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Назревает скандал из-за нового клипа Кристины Соловий и группы "Жадан и Собаки" – "Сердце". Приход церкви святого Андрея во Львове просит удалить клип поскольку он "пропагандирует антихристианские ценности". Соответствующее заявление представителей церкви появилось на официальной фейсбук странице храма, передает УНН.

Скандал из-за нового клипа Жадана и Соловий: священники во Львове требуют удалить видео, которое "пропагандирует антихристианские ценности"

Цитата

“Дорогие во Христе братья и сестры, хотим выступить по поводу появления в сети интернет клипа „Сердце“, с участием Кристины Соловий и Сергея Жадана. Мы уже обратились к ним с просьбой об удалении данного клипа, поскольку он пропагандирует антихристианские ценности и нарушает суть и сценарий клипа, о котором мы заранее были проинформированы. Искренне всех извиняемся!!!”, — говорится в сообщении прихода на их официальной фейсбук странице.

Детали

Свой новый видеоклип Кристина Соловий и группа “Жадан и Собаки” частично снимали в церкви святого Андрея Первозванного. В клипе рядом с кадрами где Соловий сидит в красном платье в храме, есть перебивки влюбленных пар, среди которых есть и однополые.

Пока реакции на заявление прихожан церкви святого Андрея во Львове ни Жадан, ни Соловий не дали.

В КиевПрайд (украинская ОО, целью которой является осведомленность об ЛГБТ-сообществе среди украинцев — ред.) тоже пока никак эту ситуацию не комментировали. Однако ОО сделала репост новости о клипе и возмущении верующих.

Дополнительно

Посмотреть новый провокационный музыкальный клип “Сердце” можно по ссылке.

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