Скандал из-за нового клипа Жадана и Соловий: священники во Львове требуют удалить видео, которое "пропагандирует антихристианские ценности"

Цитата

“Дорогие во Христе братья и сестры, хотим выступить по поводу появления в сети интернет клипа „Сердце“, с участием Кристины Соловий и Сергея Жадана. Мы уже обратились к ним с просьбой об удалении данного клипа, поскольку он пропагандирует антихристианские ценности и нарушает суть и сценарий клипа, о котором мы заранее были проинформированы. Искренне всех извиняемся!!!”, — говорится в сообщении прихода на их официальной фейсбук странице.

Детали

Свой новый видеоклип Кристина Соловий и группа “Жадан и Собаки” частично снимали в церкви святого Андрея Первозванного. В клипе рядом с кадрами где Соловий сидит в красном платье в храме, есть перебивки влюбленных пар, среди которых есть и однополые.

Пока реакции на заявление прихожан церкви святого Андрея во Львове ни Жадан, ни Соловий не дали.

В КиевПрайд (украинская ОО, целью которой является осведомленность об ЛГБТ-сообществе среди украинцев — ред.) тоже пока никак эту ситуацию не комментировали. Однако ОО сделала репост новости о клипе и возмущении верующих.

Дополнительно

Посмотреть новый провокационный музыкальный клип “Сердце” можно по ссылке.