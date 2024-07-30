Киев • УНН
Британская разведка прогнозирует, что россия продолжит тактическое продвижение в Донецкой области в ближайшие недели. Общая оперативная способность рф остается ограниченной из-за высоких потерь и нехватки офицерских кадров.
Британская разведка прогнозирует, что россия продолжит тактическое продвижение в Донецкой области в ближайшие недели несмотря на ограниченную общую оперативную способность. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, пишет УНН.
Детали
В британском Минобороны отметили, что в июле 2024 года российские сухопутные войска продолжали непрерывные атаки в центральной части Донецкой области. Они уверенно продвигались на запад, взяв под контроль несколько сел и приблизившись к логистическому узлу Покровска.
Российские сухопутные войска также продвинулись на север к городу Нью-Йорк, находящемуся на линии фронта с 2014 года.
Вполне вероятно, что россия продолжит тактическое продвижение в ближайшие недели, считает британская разведка. Однако общая оперативная способность РФ остается ограниченной из-за ряда факторов, среди которых высокий уровень потерь личного состава, ограниченная подготовка и нехватка офицерских кадров,
Напомним
Как ранее сообщала британская разведка в Украине дислоцировано более 30 тысяч военнослужащих росгвардии. Большинство проводит операции по охране тыла, лишь несколько подразделений участвуют в боевых действиях на передовой.