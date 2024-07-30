Британская разведка прогнозирует, что россия продолжит тактическое продвижение в Донецкой области в ближайшие недели несмотря на ограниченную общую оперативную способность. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, пишет УНН.

Детали

В британском Минобороны отметили, что в июле 2024 года российские сухопутные войска продолжали непрерывные атаки в центральной части Донецкой области. Они уверенно продвигались на запад, взяв под контроль несколько сел и приблизившись к логистическому узлу Покровска.

Российские сухопутные войска также продвинулись на север к городу Нью-Йорк, находящемуся на линии фронта с 2014 года.

Вполне вероятно, что россия продолжит тактическое продвижение в ближайшие недели, считает британская разведка. Однако общая оперативная способность РФ остается ограниченной из-за ряда факторов, среди которых высокий уровень потерь личного состава, ограниченная подготовка и нехватка офицерских кадров, - говорится в сообщении.

Напомним

Как ранее сообщала британская разведка в Украине дислоцировано более 30 тысяч военнослужащих росгвардии. Большинство проводит операции по охране тыла, лишь несколько подразделений участвуют в боевых действиях на передовой.