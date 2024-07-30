Украина успешно расширила применение системы электронной очереди «еЧерга», которая теперь функционирует на 28 пунктах пропуска, которой воспользовались 1,4 млн грузовиков. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во вторник на заседании правительства, пишет УНН.

Система еЧерга масштабирована и уже работает на 28-ми пунктах пропуска. Ею воспользовались почти 1,4 млн грузовиков и 100 тыс. автобусов. Это дополнительное удобство и скорость в пересечении государственной границы - рассказал Шмыгаль.

Напомним,

С 22 июля услуга «еЧерга» для грузовиков начала действовать на пункте пропуска «Красноильск - Викову де Сус» с Румынией.