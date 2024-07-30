Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о расширении системы электронной очереди 'еЧерга' на 28 пунктов пропуска. Системой воспользовались 1,4 млн грузовиков и 100 тыс. автобусов, что улучшило удобство пересечения границы.
Украина успешно расширила применение системы электронной очереди «еЧерга», которая теперь функционирует на 28 пунктах пропуска, которой воспользовались 1,4 млн грузовиков. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во вторник на заседании правительства, пишет УНН.
Система еЧерга масштабирована и уже работает на 28-ми пунктах пропуска. Ею воспользовались почти 1,4 млн грузовиков и 100 тыс. автобусов. Это дополнительное удобство и скорость в пересечении государственной границы
Напомним,
С 22 июля услуга «еЧерга» для грузовиков начала действовать на пункте пропуска «Красноильск - Викову де Сус» с Румынией.