Представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий заявил, что у россиян не хватает ресурсов вести эффективное, масштабное наступление на южном направлении. За минувшие сутки было зафиксировано 7 атакующих попыток россиян, где во всех случаях оккупанты атаковали небольшими пехотными группами численностью до отделения. Об этом Лиховий заявил в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Наши подразделения продолжают ведение оборонительной операции, принимают меры для улучшения своего тактического положения, имеют определенные успехи, но в целом у нас линия фронта, хотя и является стабильной, она в некоторых местах остается динамичной. Если сравнивать наше направление с общей ситуацией на фронте, то подчеркиваю, что очевидно, что у россиян не хватает ресурсов вести эффективное, масштабное наступление и на нашем направлении также, потому что за минувшие сутки было зафиксировано 7 атакующих попыток россиян, из которых 4 - на Ореховском направлении, и еще три попытки в районе Крынок - сказал Лиховой.

Он отметил, что во всех случаях оккупанты атаковали небольшими пехотными группами численностью до отделения, успеха не имел, иногда понес потери.

Напомним

Вчера Дмитрий Лиховий заявлял, что Силы обороны за двое неполных суток поразили три танка на Гуляйпольском направлении, что свидетельствует об активизации россиян на этом направлении.

Также Лиховий сообщал, что численность личного состава противника в Запорожской области достигает почти 90 тыс. солдат, но по данным разведки, резких, существенных изменений, которые влияли бы на изменение характера боевых действий, нет и признаков формирования наступательной группировки врага не обнаружено.