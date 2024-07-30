Правоохранители задержали шпиона военной разведки рф, который готовил новую серию ракетно-бомбовых ударов по Харькову. Основными целями врага были секретные места хранения важной документации технического характера. Об этом пишет УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Следователи выяснили, что оккупанты надеялись уничтожить технологические документы, планы и чертежи, которые хранятся в этих хранилищах и необходимы для восстановления промышленных предприятий области.

Контрразведка СБУ разоблачила шпиона еще на начальном этапе его преступной деятельности. Благодаря этому был задокументирован каждый его шаг, а на финальном этапе спецоперации - задержан в собственном доме.

По данным следствия, шпион был на прямой связи с представителем главного управления генштаба вооруженных сил России (известного как гру). Коммуникацию поддерживали через анонимный чат в мессенджере.

Во время обыска в квартире задержанного изъят российский паспорт, автомобильный видеорегистратор с отснятыми кадрами военных объектов и мобильные телефоны с доказательствами общения с агрессором.

СБУ: затримали агента фсб, який допомагав рашистам готувати новий наступ на Харківщину

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: - ч. 1 ст. 114 (шпионаж) и ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о ВСУ, совершенное с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины) - подытожили в СБУ.

Мужчине грозит 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Сейчас он находится под стражей.

Дополнение

Отмечается, что российская спецслужба завербовала подозреваемого, который проживает в Харькове и работает в городском отделении популярного банка.

Для получения координат целей фигурант "втемную" пытался использовать свою знакомую - работницу одного из местных госучреждений, которая имеет доступ к секретной информации. Под видом бытового общения в мессенджере россиянин выспрашивал у женщины о местах расположения тайных хранилищ документации.

Кроме того, в ходе расследования было установлено, что фигурант одновременно разведывал пункты базирования Сил обороны в Харькове. Для этого он регулярно объезжал город на собственном авто и фиксировал локации украинских защитников на скрытый видеорегистратор.

Напомним

Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Черновцах агента фсб, который шпионил на Буковине под "прикрытием" курьерской доставки.