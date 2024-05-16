СБУ: задержали агента фсб, который помогал рашистам готовить новое наступление на Харьковскую область

Служба безопасности Украины сообщила о спецоперации в Харькове и задержании 18-летнего мужчины, который, по данным спецслужбы, помогал рашистам готовить новое наступление на Харьковскую область, пишет УНН.

Детали

"Служба безопасности провела спецоперацию в Харькове, в результате которой задержала еще одного агента фсб. Злоумышленник собирал информацию о подразделениях ВСУ, которые привлечены к обороне города. Оккупанты нуждались в этой информации для планирования нового наступления на Харьковскую область", - сообщили в СБУ в соцсетях.

Для выполнения вражеского задания фигурант, как указано, пешком обходил город, где пытался найти места базирования украинских защитников для "отчета" в фсб.

Агента задержали "на горячем", когда он фотографировал военный объект. Тем самым спецслужба предотвратила передачу разведданных врагу.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался 18-летний харьковчанин, которого дистанционно завербовал кадровый сотрудник управления фсб по белгородской области. Его личность уже установлена СБУ.

За сотрудничество с оккупантами предателю обещали денежное вознаграждение, которое должно было поступать на его банковские карты.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) УКУ. Сейчас он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

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