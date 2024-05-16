СБУ: затримали агента фсб, який допомагав рашистам готувати новий наступ на Харківщину
Київ • УНН
Служба безпеки України затримала 18-річного харків'янина, який підозрюється у тому, що був агентом фсб і збирав розвідувальні дані, щоб допомогти спланувати новий наступ росіян у регіоні.
Служба безпеки України повідомила про спецоперацію у Харкові і затримання 18-річного чоловіка, який, за даними спецслужби, допомагав рашистам готувати новий наступ на Харківщину, пише УНН.
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"Служба безпеки провела спецоперацію у Харкові, у результаті якої затримала ще одного агента фсб. Зловмисник збирав інформацію про підрозділи ЗСУ, які залучені до оборони міста. Окупанти потребували цю інформацію для планування нового наступу на Харківщину", - повідомили у СБУ у соцмережах.
Для виконання ворожого завдання фігурант, як вказано, пішки обходив місто, де намагався знайти місця базування українських захисників для "звіту" до фсб.
Агента затримали "на гарячому", коли він фотографував військовий об’єкт. Тим самим спецслужба запобігла передачі розвідданих ворогу.
За даними слідства, ворожим поплічником виявився 18-річний харків’янин, якого дистанційно завербував кадровий співробітник управління фсб по бєлгородській області. Його особу вже встановлено СБУ.
За співпрацю з окупантами зраднику обіцяли грошову винагороду, яка мала надходити на його банківські картки.
Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) ККУ. Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.
Ситуацію на Харківщині частково стабілізували, але окупанти атакують вздовж майже всієї лінії фронту - Генштаб15.05.24, 20:57 • 41948 переглядiв