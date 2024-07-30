Шаг назад в доступности связи: Что говорят мобильные операторы о повышении налогов

Власти планируют значительное повышение налогов для обеспечения дополнительных поступлений в бюджет Украины. Среди тех, для кого повысятся сборы, есть и мобильные операторы, которые работают в Украине. УНН опросил телекоммуникационные компании о том, как рост налогообложения будет влиять на их работу. Подробнее читайте в материале.

Из-за регулярных обстрелов россией энергетической инфраструктуры украинцы снова столкнулись с массовыми отключениями света. Кроме отсутствия электроснабжения обнаружилась еще одна проблема - отсутствие мобильной связи во время блэкаутов.

Так как это критическое направление, особенно в условиях широкомасштабной войны, Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций обязал телекоммуникационные компании обеспечить доступность мобильной связи во время отключений электроэнергии в течение 10 часов, вместо 4 часов, как было раньше. Такое решение было принято для того, чтобы граждане имели жизненно необходимую мобильную связь.

Сейчас в Украине работает три мобильных оператора - "Киевстар", lifecell и Vodafone. В этих компаниях отметили, что будут вынуждены делать миллиардные инвестиции для того, чтобы выполнить решение регулятора.

"Мы несем огромную инвестиционную нагрузку по обеспечению устойчивой работы сети во время длительных блэкаутов. Чтобы приблизиться к требованиям НЦУ об обеспечении 10 часов работы при обесточивании, должны дополнительно инвестировать в системы автономного питания миллиарды гривен, в дополнение к средствам инвестированных ранее", - рассказали в пресс-службе Vodafone.

После ужесточения требований к мобильным операторам, также стало известно, что правительство внесло на рассмотрение Верховной Рады законопроекты о повышении налогов и изменениях в госбюджет на 2024 год. Кабмин предлагает парламенту повысить ставку военного сбора до 5%, а по некоторым операциям до 30%. В частности, 5% военного сбора будут платить и мобильные операторы. Председатель Комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев поддержал такую правительственную инициативу, отметив, что других вариантов, чем согласиться на предложение Кабмина повысить отдельные налоги (военный сбор, акцизы, в частности, на топливо и табак), увеличить соответствующую налоговую базу, а также разместить больше ОВГЗ, что также может предусматривать эмиссию НБУ, не видит.

"Да это плохое решение, которое будет сдерживать экономическое восстановление, рост доходов граждан и потенциально нести риски для макрофинансовой стабильности. Впрочем другого пути, чем закрыть разрыв у военных сейчас нет, потому что уже через несколько месяцев мы столкнемся со значительным дефицитом средств на текущее содержание войска, что начнет резко углубляться к концу года", - написал Гетманцев.

Телекоммуникационщики считают увеличение налоговой нагрузки на них несправедливым.

"В условиях, когда враг целенаправленно уничтожает инфраструктуру электронных коммуникаций и энергосистему Украины, Киевстар продолжает обеспечивать клиентов связью, восстанавливать работу разрушенных базовых станций и строить новые, покупать генераторы и аккумуляторы для автономного питания сети, что требует увеличения расходов. На стоимость тарифов операторов электронных коммуникаций влияет много факторов, в том числе и налоговое давление на отрасль. При этом военный сбор - лишь один из 15 различных налогов и сборов, которые платит наша индустрия в государственный бюджет Украины. Согласно исследованию GSMA, проведенному в 2019-2020 годах, налоги в Украине забирают 35% доходов мобильных операторов. Эта доля и до полномасштабной войны в Украине была значительно выше, чем в ЕС", - отметили в пресс-службе „Киевстар".

В компании напомнили, что 1 июля вступил в силу закон, который увеличивает налоговую нагрузку на отрасль почти на 700 миллионов гривен в год по уплате специфического налога - ренты за частоты. И это без учета почти 350 миллионов гривен в год дополнительной ренты от лицензий на радиочастотный спектр, которые оцениваются в 2,8 млрд грн и аукцион по реализации которых должен пройти этой осенью.

Мобильные операторы считают, что такое решение станет шагом назад в обеспечении доступности мобильной связи и подчеркивают, что их услуги жизненно необходимы и не являются "предметами роскоши".

"По нашему мнению, это определенный шаг назад в доступности связи. Услуги мобильной связи в современном мире, особенно во время войны, являются предметом первой необходимости, а не роскоши, как для людей, так и для экономики. Сейчас законопроектом с 1 августа 2024 года предлагается введение 5% военного сбора на услуги мобильной связи для конечных пользователей. И это, фактически, уже становится вторым "налогом на роскошь мобильной связи" в дополнение к уже введенному много лет назад 7,5% сбора в Пенсионный фонд. В дополнение, в законопроекте предусматривается еще и дополнительная уплата 1% военного сбора с общего дохода от деятельности оператора. Также, с 1 июля 2024 года государство уже увеличило на 1 млрд грн налоговую нагрузку на мобильных операторов из-за повышения ренты за пользование радиочастотным спектром, увеличив рентные ставки на 17%", - отметили в пресс-службе lifecell.

Мобильные операторы указывают, что в таких условиях цены на услуги мобильной связи будут дорожать.

"Любое увеличение налогов во время войны для многих предприятий может стать вопросом выживания. А также существенно сдерживать привлечение иностранных инвестиций в восстановление и развитие мобильных сетей", - подчеркнули в lifecell.

Мобильные операторы напомнили, что по оценке Всемирного банка, общие убытки от влияния войны на отрасль электронных коммуникаций по состоянию на 31 декабря 2023 года составляли более 2 миллиардов долларов, а необходимое финансирование на восстановление электронных коммуникационных сетей Украины до довоенного уровня составляет около 4,7 миллиарда долларов.

Напомним

Законопроект, который предусматривает повышение налогов раскритиковал ранее заместитель председателя налогового комитета парламента Ярослав Железняк. По его словам, не понятно, почему предлагаются такие изменения налогообложения и на каких расчетах они основываются.

Глава налогового комитета Рады неоднократно озвучивал идею повышения налогов в Украине. По мнению экономического эксперта Юрия Гаврилечко ликвидация налоговой и таможни и перевод экономики на военные рельсы может быть альтернативой идее Гетманцева о повышении налогов для закрытия бюджетной дыры