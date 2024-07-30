В Украине упростили процедуру получения статуса критически важного предприятия для перевозчиков. Внесены изменения в критерии и расширен перечень компаний, которые могут подаваться на бронирование сотрудников, рассказал заместитель министра инфраструктуры Сергей Деркач во вторник, пишет УНН.

Детали

"Относительно бронирования сотрудников предприятий, занимающихся перевозками. Напоминаю алгоритм: предприятие, соответствующее критериям, подает пакет документов в Министерство - получает статус критически важного - имеет возможность в "Дія" забронировать сотрудников", - написал Деркач в Facebook.

Он указал, что "за это время Министерство своим приказом признало критическими около 170, еще около 80 - вскоре также получат такой статус". "За полтора года действия механизма бронирования всего к нам поступило около 500 заявлений от перевозчиков на признание критичности (в 2023 году не более 40)", - сообщил чиновник.

В то же время, по словам Деркача, есть ряд изменений, о которых стоит знать перевозчикам:

Чтобы получить статус критически важного предприятию стоит соответствовать двум критериям из семи. Раньше надо было три. Благодаря изменениям в 76-е постановление Кабмина бизнесу легче подать пакет документов. Например, стоит иметь соответствующую лицензию и не иметь налоговой задолженности.

Также внесли изменения в 303-й приказ Министерства. Приказ подписан и будет опубликован после регистрации в Минюсте (ожидаем на следующей неделе). Если же перевозчик имеет все основания для признания критическим без необходимости ждать обновленного 303-го приказа, то, по его словам, может подаваться уже сейчас.

Среди ключевых изменений в приказе:

Расширение перечня предприятий, которые могут подаваться на признание критическими. Речь идет о перевозчиках, выполняющих нерегулярные перевозки, и автостанции.

Возможность подаваться компаниям, которые выполняли перевозки не только в 2022 году, но и тем, кто начал деятельность в 2023 и 2024 годах.

Отмена необходимости подтверждать оформление трудовых отношений с работниками за 180 дней до подачи документов. По его словам, есть понимание, что в условиях дефицита кадров, компании нанимают новых работников, поэтому ждать 180 дней - это неоправданно.

Он отметил, что все изменения в 303-й приказ вступят в силу после регистрации акта Министерством юстиции. "Практически это означает, что подавать пакеты документов в Министерство с учетом этих изменений можно только после того, как обновленный приказ вступит в силу", - отметил он.

"Относительно бронирования ФЛП. Сейчас ни один ФЛП, не только перевозчики, а, например, аграрии или строители, не могут получить статус критического. Согласно разъяснениям Минэкономики, это противоречит закону. Поэтому исправить такую ситуацию могут только изменения в закон, которые позволят бронировать не только "предприятия, учреждения, организации", - указал заместитель министра.

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