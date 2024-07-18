Для обеспечения военных нужд возможно забронировать около 1,2 млн украинцев. Сейчас забронировано от мобилизации около 800 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель министра экономики Виталий Киндратив в интервью Forbes Ukraine, передает УНН.

Детали

Как отметил Киндратив, от мобилизации можно забронировать 1,2 млн человек для обеспечения военных нужд.

Уже забронировано 800 тысяч украинцев. По словам заместителя министра, еще есть определенный запас для бронирования работников критически важных предприятий.

Воспользоваться электронным бронированием могут предприятия, компании и организации, которые уже получили статус критически важных для функционирования экономики.

Можно забронировать до 50% работников, которые подлежат мобилизации.

По словам Кондратива, забронировать 100% работников могут компании, которые критически важны для обеспечения потребностей ВСУ и других военных предприятий, компании топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплексов, а также предприятия, занимающиеся строительством фортификационных сооружений или реализующие проекты международной технической помощи.

Напомним

С 17 июля на портале "Дія" заработала услуга бронирования работников важных предприятий и предприятий, которые обеспечивают потребности сил обороны от мобилизации.

В Верховную Раду Украины внесли еще два законопроекта об "экономическом бронировании", согласно которым можно будет забронировать работников за 20 400 грн. Документы дают возможность забронировать до 50% призывников, военнообязанных и резервистов на предприятии.