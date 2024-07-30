В венесуэльском Каракасе продолжаются протесты против результатов президентских выборов. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. Об этом сообщает AP News, передает УНН.

Детали

В центре венесуэльской столицы Каракас продолжаются акции протеста, переросшие в столкновения с полицией. Демонстранты выступают против результатов президентских выборов, на которых действующий президент Николас Мадуро был объявлен победителем. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих, которые бросали камни и другие предметы. В городе также слышали выстрелы, но информации о пострадавших пока нет.

Оппозиционный кандидат Эдмундо Гонсалес и лидер оппозиции Мария Корина Мачадо утверждают, что имеют доказательства фальсификаций. Они сообщили, что получили более 70% подсчетов, которые, по их мнению, подтверждают их победу, поскольку Гонсалес якобы получил более чем вдвое больше голосов, чем Мадуро.

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