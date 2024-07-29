Национальный избирательный совет Венесуэлы, контролируемый сторонниками действующего авторитарного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщил о его победе на выборах. По их данным, Мадуро набрал 51% голосов, а кандидат от оппозиции Эдмундо Гонсалес - 44%. Об этом УНН пишет со ссылкой на Deutsche Welle

Детали

Оппозиция, которой по данным СМИ пророчили победу, заявляет о нарушениях во время голосования и планы оспорить результаты. По словам оппозиционеров, они имеют протоколы голосования только с 30% урн для голосования, а избирательный орган не сразу обнародовал данные с участков. Ранее многие опросы указывали на вероятную победу оппозиции на выборах, отмечает Reuters.

Оппозиционная коалиция сообщила, что не признает результатов выборов, объявленных подконтрольным властям Национальным избирательным советом. Оппозиция утверждает, что набрала 70% голосов, а не 44%.

Чили, Коста-Рика и Перу также заявили, что не признают результатов выборов в Венесуэле. Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал к честному подсчету голосов.

У нас есть серьезные опасения, что объявленный результат не отражает волю и голоса венесуэльского народа - отметил он.

Добавим

Мадуро будет занимать эту должность третий шестилетний срок подряд. Он стал президентом после смерти Уго Чавеса в 2013 году.

Після референдуму Мадуро оголосив багатий ресурсами район Ессекібо 24 штатом Венесуели і вже почав видавати свої ліцензії на видобуток нафти