После референдума Мадуро объявил богатый ресурсами район Эссекибо 24 штатом Венесуэлы и уже начал выдавать свои лицензии на добычу нефти

Президент Николас Мадуро заявил, что западная часть Гайаны - Эссекибо - стала 24-м штатом Венесуэлы. Первым распоряжением он начал выдавать лицензии на добычу нефти в этом богатом на ресурсы регионе. Об этом пишет УНН со ссылкой на местные СМИ.

Детали

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о создании зоны комплексной обороны Гайаны-Эссекибо с тремя зонами комплексного развития и 28 секторами комплексного развития. Он назначил министра внутренних дел Родригеса Родригеса Кабельо главой власти штата Гайана-Эссекибо, политико-административная штаб-квартира которого будет расположена в Тумеремо на территории Венесуэлы.

Он также сообщил, что в ближайшее время во все учебные заведения страны будет направлена новую карту Венесуэлы, которая будет включать штат Гайана-Эсекиба.

Николас Мадуро также объявил, что основывает в Эссекибо подразделения ведомств, которые выдают лицензии на добычу газа, нефти и полезных ископаемых. Нефтяным компаниям, работающим работающим в море, он дал три месяца для завершения работы.

Напомним

В воскресенье в Венесуэле состоялся референдум, по официальным итогам которого около 95% граждан проголосовали за включение Эссекибо в состав Венесуэлы.

Президент Гайаны Ирфаан Али назвал референдум поводом для аннексии региона Венесуэлой. Генеральный прокурор Гайаны Анил Нандлалл заявил, что он обратится с просьбой о помощи в Совет Безопасности ООН, если Венесуэла предпримет дальнейшие шаги. Эссекибо составляет две трети наземной территории Гайаны, там проживает 125 тысяч из 800 тысяч человек, населяющих Гайану.

Венесуэла уже более полувека предъявляет территориальные претензии Гайане и планирует присоединить Эссекибо. Дело в том, что этот регион богат нефтью. После открытия в октябре этого года очередного месторождения, стало понятно, что нефтяные резервы Гайаны превышают запасы Кувейта или Объединенных Арабских Эмиратов.