После референдума Мадуро объявил богатый ресурсами район Эссекибо 24 штатом Венесуэлы и уже начал выдавать свои лицензии на добычу нефти
Президент Мадуро объявил западную часть Гаваны, провинцию Эссекибо, 24-м штатом Венесуэлы. Нефтяным компаниям, работающим в море, он дал три месяца для завершения операций. Правительство Гайаны требует вмешательства Совета Безопасности ООН.
Собирал разведданные о ВСУ: в Краматорске задержали российского информатора
Российский информатор был арестован украинскими правоохранителями в Краматорске за шпионаж за позициями Вооруженных сил Украины. У 30-летнего местного жителя нашли доказательства того, что он координировал свои действия с российской разведкой.
F-16 и ПВО: украинская делегация обсудила в Конгрессе США насущные оборонные потребности Украины
Украинские чиновники встретились с американскими законодателями, чтобы обсудить насущные оборонные потребности Украины, включая противовоздушную оборону и передачу F-16, а также отметили евроатлантическую интеграцию и реформы, которые продолжаются, несмотря на войну.
В Казахстане ликвидировали фонд "Слава Украине" по решению суда
Суд в Атырау, Казахстан, постановил ликвидировать фонд помощи пострадавшим украинцам "Слава Украине", ссылаясь на ошибку в его регистрации.
Требования на пути в ЕС: комитет рекомендовал принять два законопроекта о НАБУ и НАПК
Комитет по вопросам антикоррупционной политики поддержал два важных для европейской интеграции правительственные антикоррупционные законопроекты, направленные на расширение штата НАБУ и внесение изменений в полномочия НАПК в сфере проверки активов.
Нидерланды выделят 17 млн евро на поддержку судебной системы Украины
Правительство Нидерландов выделят 17 миллионов евро на поддержку судебной системы Украины, помогая в восстановлении справедливости для жертв военных преступлений; это включает усиление прокуратуры и полиции. Министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брейнс Слот подтвердила это обязательство во время визита в Киев.
В нескольких европейских странах растет количество случаев "ходячей пневмонии"
Несколько европейских стран переживают всплеск заболеваемости микоплазменной пневмонией среди детей, что соответствует аналогичному росту заболеваемости в Китае. Эта бактериальная инфекция часто приводит к респираторным заболеваниям и чаще всего встречается у детей школьного возраста.
Украинские военные уже прорвали две из трех линий обороны рф - Умеров
Украинские войска прорвали первые две российские линии обороны, заявил министр обороны Рустем Умеров. Украина также освободила 50% своей территории от российского контроля.
Помощь Украине: Ермак и Стефанчук в США подчеркнули важность скорейшего рассмотрения в Конгрессе бюджетного запроса
Ермак и Стефанчук призвали Конгресс США как можно быстрее рассмотреть бюджетный запрос на более 61 миллиарда долларов помощи для поддержки Украины против российской агрессии. Они встретились с председателями ключевых комитетов Конгресса США, чтобы обсудить дальнейшую двухпартийную поддержку и стратегические меры против России.
Украина выполнила более 90% рекомендаций Еврокомиссии для начала переговоров о вступлении в ЕС - Жовква
Украина выполнила более 90% рекомендаций Европейской комиссии, необходимых для переговоров о вступлении в Европейский Союз, заявил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква. Украина рассчитывает на решение ЕС начать переговоры на основе этих достижений.