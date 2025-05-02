Празднование фанатов "Ливерпуля" вызвало землетрясение - BBC

Болельщики английского ФК "Ливерпуль", которые праздновали историческую победу клуба над "Тоттенхэм Хотспур" на "Энфилде", вызвали серию толчков, сообщили местные университетские ученые, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Команда Арне Слота обеспечила клубу 20-й чемпионский титул в АПЛ - английском высшем футбольном дивизионе, благодаря победе над "Тоттенхэмом" со счетом 5:1 перед переполненным стадионом "Энфилд" 27 апреля.

Самые сильные толчки вызвал удар Алексиса Мак Аллистера на 24-й минуте, который вывел "Ливерпуль" вперед со счетом 2:1, была зарегистрирована максимальная магнитуда 1,74 по шкале Рихтера.

Данные были зарегистрированы учеными-геологами из Университета Ливерпуля с помощью оборудования, которое используется для обнаружения землетрясений.

Каллум Гаррисон, сейсмолог из Британской геологической службы, сказал, что тряска, которую спровоцировали болельщики, была измерена "очень чувствительным оборудованием".

Он сказал: "Сейсмические сигналы такого масштаба наблюдались на ряде концертов и спортивных мероприятий за последние несколько лет, в том числе на концертах Тейлор Свифт в прошлом году. Хотя энергия, высвобождаемая на этих мероприятиях, может быть сопоставима с небольшим землетрясением, она генерируется прыжками или танцами толпы, а не созданием реальных землетрясений".

"Как и природные сейсмические события, эти голы вызвали всплески сотрясения земли, вызванные чистой страстью фанатов "Ливерпуля", - сказал профессор Бен Эдвардс.

Второй по величине толчок был магнитудой 1,60 и последовал за голом Мо Салаха во втором тайме. Удар Коди Гакпо был 1,03, автогол Дестини Удоджи - 1,35, а отличный гол Луиса Диаса - 0,64.

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