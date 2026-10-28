Замена летних шин на зимние: когда стоит это делать и предусмотрены ли штрафы

"Переобувание" автомобиля накануне наступления зимнего сезона — рутинная и привычная процедура для каждого водителя. Это особенно актуально для тех, кто каждое утро ездит на работу или по делам на своем автомобиле. УНН рассказывает, когда стоит менять шины, предусмотрены ли за это штрафы и сколько стоит поменять резину.

Когда менять резину на зимнюю

По данным Украинского гидрометеорологического центра, в Киеве уже на следующей неделе — 6 ноября — возможен первый снег. Вероятность снегопадов достигнет 85%, поэтому возникает вопрос "переобувания" автомобиля.

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В последние годы водители часто не соблюдают требования по замене летней резины на зимнюю. Это объясняется тем, что в последние годы зимы в Украине не очень холодные и снежные. Впрочем, стоит быть осторожным, ведь внезапные снегопады все же случаются и могут застать врасплох даже самых опытных водителей. При наступлении внезапных морозов происходит много ДТП, поскольку водители игнорируют требование менять резину.

Летние шины созданы для езды по сухой или мокрой дороге, но они эффективны только при высоких температурах. На холоде они теряют свои свойства, поэтому сцепление с дорогой при езде на них ухудшается. Также из-за увеличения тормозного пути возрастает риск ДТП. При эксплуатации при низких температурах летние покрышки быстрее изнашиваются.

Срок, когда нужно переобуваться на зимнюю резину, зависит от среднесуточной температуры воздуха. Если она опускается ниже +7 градусов, это означает, что пришло время заменить покрышки. Некоторые водители не ждут резкого похолодания и обращаются в шиномонтаж в начале октября, когда еще относительно тепло, чтобы не тратить время в очередях в шиномонтаж.

Штрафы за несвоевременную замену шин

Украинское законодательство не регулирует, когда необходимо менять летние шины на зимние, поэтому каждый водитель сам решает, когда это делать. Согласно правилам дорожного движения запрещается эксплуатация транспортных средств, которые имеют остаточную высоту рисунка протектора менее 1,6 мм. Для автомобилей массой более 3,5 т — 1,0 мм, автобусов — 2,0 мм, мотоциклов и мопедов — 0,8 мм.

В 2023 году народные депутаты внесли в Верховную Раду законопроект, который устанавливал бы штрафы за управление автомобилем, не оборудованным зимними и/или всесезонными шинами, в период с 1 ноября по 31 марта.

Штраф за такое нарушение предлагалось установить на уровне 340 гривен. В настоящее время законопроект так и находится на рассмотрении в Раде.

Стоимость "переобувания"

Стоимость замены шин зависит от типа автомобиля и размера самих шин. Так, например, стоимость замены одной шины радиусом R13–14 начинается от 140 гривен за одно колесо.

Стоимость замены одной шины радиусом R19 — от 250 гривен за одно колесо для легковых автомобилей.

Для микроавтобусов и джипов цена будет отличаться. Например, стоимость замены одной шины радиусом R15 для этой категории автомобилей начинается от 225 гривен.

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