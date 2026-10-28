Замена летних шин на зимние: когда стоит это делать и предусмотрены ли штрафы

$45.600.0650.850.10
ukenru
14:22 • 4918 просмотра
Зеленский назвал возможную дату трехсторонних переговоров с россией
12:00 • 19866 просмотра
ЕС готовит команду для мирных переговоров в Абу-Даби - СМИ
10:28 • 22293 просмотра
Бюджет-2027 прошел первое чтение в ВР - что учтено и что дальше
Эксклюзив
28 октября, 08:35 • 37391 просмотра
Старая авиация — новые возможности: в «МС АВИА-ГРЕЙД» объяснили роль модернизации вертолётов
28 октября, 07:20 • 26617 просмотра
В Олешках уже 30 часов действует режим тишины без единого инцидента - Лубинец
Эксклюзив
28 октября, 06:45 • 40648 просмотра
Дело о медицинской халатности затягивают: стоит ли потерпевшим обращаться в Европейский суд по правам человекаPhoto
Эксклюзив
28 октября, 06:30 • 37211 просмотра
Ахиллесова пята «Искандеров»: почему Силы обороны атакуют каучуковые заводыPhoto
28 октября, 05:58 • 21552 просмотра
Трамп заявил о значительном прогрессе в переговорах по Украине и анонсировал встречу с Зеленским и путинымVideo
28 октября, 05:48 • 17792 просмотра
Ночью на территории РФ было громко, горели заводы и раздавались взрывы: куда прилетело
28 октября, 04:16 • 19366 просмотра
Россия планирует вывозить зерно через базу в Абхазии, где ранее хотела прятать корабли с "Калибрами"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+9°
2.8м/с
54%
758мм
Популярные новости
Что празднуют 28 октября в Украине и мире 28 октября, 04:55 • 7772 просмотра
В Тульской области РФ атаковали химический завод "Азот", который поставлял сырьё для производства взрывчатки28 октября, 05:14 • 17176 просмотра
Под Мангушем уничтожили командный пункт россиян благодаря информации мобилизованного оккупанта — «АТЕШ»28 октября, 05:36 • 7184 просмотра
Реакция на Мбаппе в Китае побудила к предупреждению знаменитостей28 октября, 06:33 • 31295 просмотра
82-я годовщина изгнания нацистских оккупантов из Украины: история, цена и сегодняшний день12:10 • 16357 просмотра
публикации
Замена летних шин на зимние: когда стоит это делать и предусмотрены ли штрафы13:32 • 7084 просмотра
82-я годовщина изгнания нацистских оккупантов из Украины: история, цена и сегодняшний день12:10 • 16681 просмотра
Старая авиация — новые возможности: в «МС АВИА-ГРЕЙД» объяснили роль модернизации вертолётов
Эксклюзив
28 октября, 08:35 • 37392 просмотра
Дело о медицинской халатности затягивают: стоит ли потерпевшим обращаться в Европейский суд по правам человекаPhoto
Эксклюзив
28 октября, 06:45 • 40652 просмотра
Ахиллесова пята «Искандеров»: почему Силы обороны атакуют каучуковые заводыPhoto
Эксклюзив
28 октября, 06:30 • 37213 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Мао Цзэдун
Мелания Трамп
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Германия
Китай
Реклама
УНН Lite
"Реал" извинился перед Китаем за шутку Мбаппе13:23 • 5530 просмотра
Реакция на Мбаппе в Китае побудила к предупреждению знаменитостей28 октября, 06:33 • 31642 просмотра
В Южной Африке учёные обнаружили следы использования животного белка людьми 60 тысяч лет назад28 октября, 04:05 • 35301 просмотра
Дженнифер Лоуренс рассказала, как муж пригрозил выселить её в отель из-за неприятного запаха28 октября, 03:05 • 35552 просмотра
34-летнюю певицу Деми Ловато срочно госпитализировали28 октября, 02:05 • 40586 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Шахед-136
Золото
Техника
MIM-104 Patriot

Замена летних шин на зимние: когда стоит это делать и предусмотрены ли штрафы

Киев • УНН

 • 7094 просмотра

Зимние шины рекомендуют устанавливать при среднесуточной температуре ниже +7 °C. Штрафов пока нет, а законопроект о штрафе в размере 340 гривен еще рассматривается.

Замена летних шин на зимние: когда стоит это делать и предусмотрены ли штрафы

"Переобувание" автомобиля накануне наступления зимнего сезона — рутинная и привычная процедура для каждого водителя. Это особенно актуально для тех, кто каждое утро ездит на работу или по делам на своем автомобиле. УНН рассказывает, когда стоит менять шины, предусмотрены ли за это штрафы и сколько стоит поменять резину. 

Когда менять резину на зимнюю

По данным Украинского гидрометеорологического центра, в Киеве уже на следующей неделе — 6 ноября — возможен первый снег. Вероятность снегопадов достигнет 85%, поэтому возникает вопрос "переобувания" автомобиля. 

Первый снег в Киеве - синоптики дали прогноз28.10.26, 10:24 • 4848 просмотров

В последние годы водители часто не соблюдают требования по замене летней резины на зимнюю. Это объясняется тем, что в последние годы зимы в Украине не очень холодные и снежные. Впрочем, стоит быть осторожным, ведь внезапные снегопады все же случаются и могут застать врасплох даже самых опытных водителей. При наступлении внезапных морозов происходит много ДТП, поскольку водители игнорируют требование менять резину.

Летние шины созданы для езды по сухой или мокрой дороге, но они эффективны только при высоких температурах. На холоде они теряют свои свойства, поэтому сцепление с дорогой при езде на них ухудшается. Также из-за увеличения тормозного пути возрастает риск ДТП. При эксплуатации при низких температурах летние покрышки быстрее изнашиваются.

Срок, когда нужно переобуваться на зимнюю резину, зависит от среднесуточной температуры воздуха. Если она опускается ниже +7 градусов, это означает, что пришло время заменить покрышки. Некоторые водители не ждут резкого похолодания и обращаются в шиномонтаж в начале октября, когда еще относительно тепло, чтобы не тратить время в очередях в шиномонтаж. 

Штрафы за несвоевременную замену шин

Украинское законодательство не регулирует, когда необходимо менять летние шины на зимние, поэтому каждый водитель сам решает, когда это делать. Согласно правилам дорожного движения запрещается эксплуатация транспортных средств, которые имеют остаточную высоту рисунка протектора менее 1,6 мм. Для автомобилей массой более 3,5 т — 1,0 мм, автобусов — 2,0 мм, мотоциклов и мопедов — 0,8 мм.

В 2023 году народные депутаты внесли в Верховную Раду законопроект, который устанавливал бы штрафы за управление автомобилем, не оборудованным зимними и/или всесезонными шинами, в период с 1 ноября по 31 марта.

Штраф за такое нарушение предлагалось установить на уровне 340 гривен. В настоящее время законопроект так и находится на рассмотрении в Раде.

Стоимость "переобувания"

Стоимость замены шин зависит от типа автомобиля и размера самих шин. Так, например, стоимость замены одной шины радиусом R13–14 начинается от 140 гривен за одно колесо. 

Стоимость замены одной шины радиусом R19 — от 250 гривен за одно колесо для легковых автомобилей. 

Для микроавтобусов и джипов цена будет отличаться. Например, стоимость замены одной шины радиусом R15 для этой категории автомобилей начинается от 225 гривен.

На Волыни пьяный полицейский сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП — ему объявили о подозрении26.10.26, 18:40 • 3908 просмотров

Павел Башинский

ОбществопубликацииАвто
Законы
Дорожно-транспортное происшествие
Укргидрометцентр
Снег в Украине
Верховная Рада
Украина
Киев