Заміна літніх шин на зимові: коли варто робити, та чи передбачені штрафи

"Перевзування" автомобіля напередодні настання зимового сезону є рутинною та звичною процедурою для кожного водія. Це особливо актуально для тих, хто щоранку їздить на роботу чи у справах на своєму автомобілі. УНН розповідає, коли варто міняти шини, чи передбачені за це штрафи та скільки коштує поміняти гуму.

Коли міняти резину на зимову

За даними Українського гідрометеорологічного центру, у Києві вже наступного тижня - 6 листопада - можливий перший сніг. Імовірність сніжних опадів сягатиме 85%, а тому постає питання "перевзування" автомобіля.

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Останніми роками водії часто не дотримуються вимог щодо заміни літньої гуми на зимову. Це пояснюється тим, що останніми роками зими в Україні не дуже холодні та сніжні. Втім, варто бути обачним, адже раптові снігопади все таки трапляються і можуть захопити зненацька навіть найдосвідченіших водіїв. Під час настання раптових морозів трапляється багато ДТП, оскільки водії ігнорують вимогу міняти гуму.

Літні шини створені для їзди по сухій або мокрій дорозі, але вони ефективні лише за високих температур. У холод вони втрачають свої властивості, тому зчеплення з дорогою, у випадку їзди на них, погіршується. Також через збільшення гальмівного шляху зростає ризик ДТП. При експлуатації при низьких температурах літні покришки швидше зношуються.

Термін, коли потрібно перевзуватися на зимову гуму, залежить від середньодобової температури повітря. Якщо вона опускається нижче +7 градусів, це означає, що настав час замінити покришки. Деякі водії не чекають різкого похолодання й звертаються на шиномонтаж на початку жовтня, коли ще відносно тепло, щоб не витрачати час у чергах на шиномонтаж.

Штрафи за несвоєчасну заміну шин

Українське законодавство не регулює, коли необхідно міняти літні шини на зимові, тому кожен водій сам вирішує, коли це робити. Відповідно до правил дорожнього руху забороняється експлуатація транспортних засобів, які мають залишкову висоту малюнка протектора менше ніж 1,6 мм. Для автомобілів вагою понад 3,5 т - 1,0 мм, автобусів - 2,0 мм, мотоциклів і мопедів - 0,8 мм.

У 2023 році нардепи внесли до Верховної Ради законопроєкт, який би встановлював штрафи за керування автомобілем не обладнаним зимовими та/ або усесезонними шинами у період з 1 листопада по 31 березня.

Штраф за таке порушення пропонувалося встановити на рівні 340 гривень. Наразі законопроєкт так і перебуває на розгляді в Раді.

Вартість "перевзуття"

Вартість заміни шин залежить від типу авто та розміру самих шин. Так, наприклад, вартість заміни однієї шини радіусом R13-14 стартує від 140 гривень за одне колесо.

Вартість заміни однієї шини радіусом R19 - від 250 гривень за одне колесо для легкових автомобілів.

Для мікроавтобусів та джипів ціна буде відрізнятися. Наприклад, вартість заміни однієї шини радіусом R15 для цієї категорії авто починається від 225 гривень.

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