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Кругосветный круиз остановили из-за дорогого топлива — пассажиров высаживают в Камбодже

Киев • УНН

 • 2302 просмотра

Около 200 пассажиров высаживают в Сиануквиле из-за резкого роста расходов на топливо. Компания планирует реструктуризацию в течение 60 дней.

Кругосветный круиз остановили из-за дорогого топлива — пассажиров высаживают в Камбодже

Круизный лайнер Villa Vie Odyssey приостановил кругосветное путешествие из-за резкого роста расходов на топливо. Около 200 пассажиров должны высадить в камбоджийском портовом городе Сиануквиль, пока компания будет искать способы стабилизировать финансовое положение. Об этом сообщает BBC, пишет УНН

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Американский оператор судна сообщил, что в настоящее время занимается высадкой пассажиров и организацией их "временного размещения". Их количество не уточняется. Максимальная вместимость судна длиной около 200 метров — до 650 пассажиров. По имеющимся данным, на борту находилось около 200 пассажиров. Им приказали сойти на берег в камбоджийском портовом городе Сиануквиль.

В октябре 2024 года лайнер отправился из Белфаста в "непрерывное кругосветное путешествие". С тех пор из-за войны США и Израиля против Ирана мировые цены на топливо резко выросли. По словам оператора, в некоторых регионах Азии расходы на топливо в расчёте на одну каюту увеличились с 1800 до 8000 долларов в месяц.

Компания заявила, что предприняла "значительные меры для сокращения потребления топлива, в частности благодаря снижению скорости движения и увеличению времени стоянки в портах". Однако этих мер оказалось недостаточно, чтобы "компенсировать чрезвычайный рост расходов на топливо".

"Перекладывать всё бремя этого удорожания на плечи пассажиров — нереалистичное решение", — отметили в компании.

В течение ближайших 60 дней компания планирует заняться "реструктуризацией и рекапитализацией", хотя, как признаёт руководство, "успех этих мер не гарантирован".

Согласно информации на сайте, кругосветное путешествие Villa Vie Odyssey должно было продлиться три с половиной года и охватить почти 150 стран. Отправление неоднократно откладывали из-за ремонтных работ. В результате пассажиры на несколько месяцев "застряли" в Белфасте, а компания уже тогда понесла многомиллионные убытки.

К этому вторнику, когда объявили о приостановке кругосветного путешествия, круиз продолжался уже более 750 дней.

Мировой рынок дизельного топлива оказался под давлением — МЭА призывает страны срочно использовать резервы11.10.26, 20:44 • 13660 просмотров

Ольга Розгон

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