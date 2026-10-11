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Мировой рынок дизельного топлива оказался под давлением — МЭА призывает страны срочно использовать резервы

Киев • УНН

 • 578 просмотра

МЭА призвало ускорить высвобождение дизельного топлива из стратегических резервов из-за сокращения мирового предложения. Странам советуют рассмотреть новые поставки.

Мировой рынок дизельного топлива оказался под давлением — МЭА призывает страны срочно использовать резервы

Международное энергетическое агентство (МЭА) призвало страны-члены ускорить высвобождение дизельного топлива из стратегических резервов из-за сокращения предложения на мировом рынке. Государствам также рекомендуют рассмотреть возможность дополнительных поставок, чтобы сдержать дефицит. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Исполнительный директор МЭА Фатих Бироль обратился к правительствам, которые еще не полностью выполнили мартовские обязательства по высвобождению нефтяных запасов. Он призвал ускорить этот процесс, отдавая приоритет именно дизельному топливу.

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Странам, которые уже выполнили свои обязательства, агентство предлагает оценить необходимость новых поставок из резервов и определить их возможные объемы и сроки.

Почему МЭА призывает к срочным действиям

Текущие рыночные условия заслуживают немедленного внимания, и лучше всего ими можно управлять путем продолжения сотрудничества между членами МЭА

– заявил Бироль.

Обострение ситуации на топливном рынке связывают, в частности, с возобновлением атак на гражданскую и энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии. Ранее страны G7 согласовали экстренное высвобождение до 100 млн баррелей дизельного топлива и сырой нефти.

Напомним, в марте 32 страны-члены МЭА договорились высвободить 400 млн баррелей нефти из аварийных резервов из-за войны с Ираном. Это стало крупнейшим подобным решением в истории агентства. Новые призывы прозвучали накануне заседания руководящего органа МЭА, запланированного на 15 октября.

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Степан Гафтко

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