Світовий ринок дизельного пального опинився під тиском – МЕА закликає країни терміново використати резерви

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) закликало країни-члени прискорити вивільнення дизельного пального зі стратегічних резервів через скорочення пропозиції на світовому ринку. Державам також рекомендують розглянути можливість додаткових поставок, щоб стримати дефіцит. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Виконавчий директор МЕА Фатіх Біроль звернувся до урядів, які ще не повністю виконали березневі зобов'язання щодо вивільнення нафтових запасів. Він закликав прискорити цей процес, надаючи пріоритет саме дизельному пальному.

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Країнам, які вже виконали свої зобов'язання, агентство пропонує оцінити необхідність нових поставок із резервів та визначити їхні можливі обсяги й терміни.

Чому МЕА закликає до термінових дій

Поточні ринкові умови заслуговують на негайну увагу, і найкраще ними можна керувати шляхом продовження співпраці між членами МЕА – заявив Біроль.

Загострення ситуації на паливному ринку пов'язують, зокрема, з поновленням атак на цивільну та енергетичну інфраструктуру Саудівської Аравії. Раніше країни G7 погодили екстрене вивільнення до 100 млн барелів дизельного пального та сирої нафти.

Нагадаємо, у березні 32 країни-члени МЕА домовилися вивільнити 400 млн барелів нафти з аварійних резервів через війну з Іраном. Це стало найбільшим таким рішенням в історії агентства. Нові заклики пролунали напередодні засідання керівного органу МЕА, запланованого на 15 жовтня.

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